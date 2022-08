Neonata abbandonata in un parcheggio dell’ospedale di Monza: sta bene

ROMA – E’ in buone condizioni la neonata abbandonata nei pressi dell’ospedale San Gerardo di Monza e trovata questa mattina poco dopo le 5 da un’infermiera che stava andando al lavoro.

La piccola, dai tratti ispanici e nata da poche ore, era avvolta in una copertina all’interno di una scatola posta sul cofano di una macchina, all’interno del parcheggio del nosocomio lombardo. È stato il suo pianto ad attirare la donna, che ha subito avvertito il pronto Soccorso pediatrico e gli agenti della Questura. Gli agenti sono ora al lavoro per per rintracciare la mamma della bimba.

