Scontro tra auto e bici elettrica a Foggia, muore 23enne

BARI – Una donna di 23 anni è morta nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 5 tra Lucera e Pietramontecorvino, in provincia di Foggia. La vittima era in sella a una bici elettrica con una sua amica di 35 anni quando è stata travolta da un’auto. Per la 23enne non c’è stato scampo: è morta sul colpo. L’altra donna invece è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dall’equipe dell’elisoccorso che l’ha rianimata, intubata e trasportata al policlinico Riuniti di Foggia. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

