Venezia 79, problemi sulla piattaforma Vivaticket: ore di attesa per un biglietto, rabbia sui social

ROMA – Torna la Mostra del Cinema di Venezia, che dopo due anni riparte con un’edizione senza restrizioni. Via il muro davanti al tappeto rosso e le mascherine obbligatorie in sala, mentre cresce l’attesa per le tante star in arrivo al Lido. A far discutere in queste ore non sono però i film e il gossip, ma il sistema di prenotazione e acquisto dei biglietti tramite la piattaforma Vivaticket, che sta riscontrando molti problemi.

Questa mattina Twitter è stato letteralmente invaso di cinguettii dei tantissimi in attesa per ore di comprare il proprio biglietto, tanto che #Venezia79 è diventato trending topic proprio per questo motivo. A rendere più grave la questione è il fatto che anche la stampa italiana e internazionale sta riscontrando lo stesso problema, dovendo prenotare, sempre attraverso la stessa piattaforma, il proprio ingresso in sala.

Io amo questa Mostra del Cinema, ma quest'anno ha toppato di brutto con questo sistema di prenotazione. Almeno lo scorso anno B0x0l non crashava! Ci stanno perculand0 a livello internazionale, i maggiori critici sono incaxxati. #venezia79 — diana 🕊 (@_diana87) August 30, 2022

Mi ero connessa alle 6:30 per evitare questo, top #Venezia79 pic.twitter.com/g3iDzZMGAt — xalessiabx (@xalessiabxz) August 30, 2022

Che poi fossimo noi verdi il problema, al massimo facciamo caciara su twitter. Ma i critici internazionali stanno avendo i nostri stessi problemi. Tenere buoni loro credo sia molto più difficile, pessima pubblicità #Venezia79 — si.daihairagionete (@LaSaMiChe) August 30, 2022

Poi mi piacerebbe veramente vedere lo scambio fra i tecnici di Vivaticket e Barbera “ma sì Albe stai sereno, apriamo per TUTTI alle 7. Come dici? Aprendo a fasce orarie l’anno scorso non reggeva? Tranquillo! Al massimo li mettiamo in coda”#Venezia79 — si.daihairagionete (@LaSaMiChe) August 30, 2022

Hanno avuto un anno per organizzarsi. Hanno avuto 48 ore per fixare il problema. Niente. Questa sciatteria è ingiustificabile.

E nessuno ne pagherà le conseguenze tranne noi accreditati. Una triste metafora di questo paese.@la_Biennale @Vivaticket #Venezia79 pic.twitter.com/UOOqehZ1Dg — Fabio Marcon (@ghostghost77) August 30, 2022

