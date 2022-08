Mondiali di pallavolo maschile, l’Italia batte la Turchia. Ora tocca alla Cina: dove vedere la partita

ROMA – L’Italia di Fefé De Giorgi ha battuto la Turchia 3-0 nel secondo match della fase a gironi dei Mondiali di pallavolo maschile, e si è qualificata per gli ottavi di finale. 25-18, 25-20 e 25-22 i parziali. Si tratta della seconda vittoria per gli azzurri, che avevano superato all’esordio il Canada, sempre per 3 set a zero. L’Italia, prima nella Pool E, giocherà l’ultima partita del girone mercoledì sera contro la Cina.

MONDIALI DI PALLAVOLO MASCHILE, DOVE VEDERE LE PROSSIME PARTITE

Tutte le gare della Nazionale maschile di pallavolo sono trasmesse in diretta su Rai 2, mentre RaiPlay e Rai Sport + HD trasmetteranno tutte le altre partite.

