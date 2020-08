Maltempo, a Marina di Massa morte due bambine per la caduta di un albero

ROMA – A Marina di Massa, in Toscana, un albero caduto nella notte su una tenda in un campeggio, a causa del maltempo e del forte vento, ha causato la morte due sorelle di 3 e 14 anni. Ferita in modo lieve la terza sorella 19enne. Le sorelle erano in vacanza con la famiglia proveniente da Torino.

CONTE: PROFONDO DOLORE, UN ABBRACCIO AI FAMILIARI

“La tragica scomparsa delle due sorelle che erano in vacanza a Marina di Massa ci addolora profondamente. Una vacanza tramutata in tragedia. Un forte, commosso abbraccio ai genitori e ai loro familiari”. Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte.