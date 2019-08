FOTO | Ecco Leah, la Greta dell’Uganda: manifesta a Kampala da 8 mesi

ROMA – “Mi chiamo Namugerwa Leah. Ho 14 anni. Sono un’attivista per il clima. Chiedo al presidente Yoweri Museveni di mettere al bando le buste di plastica. Questo è l’hashtag che ho creato: #BanPlasticUg. Firma la mia petizione su Green Campaign Africa”. Si presenta così su Twitter questa adolescente, che nel frattempo ha compiuto 15 anni e di cui hanno scritto grandi testate tra cui ‘Aljazeera’ e ‘Time’.

Leah, traendo ispirazione da Greta Thunberg, quasi otto mesi fa ha iniziato una campagna “contro i combustibili fossili, i sacchetti di plastica, la deforestazione, il degrado delle zone umide, l’inquinamento dell’aria e ogni altra forma di ingiustizia contro il clima e abuso ambientale. Un clima più sano è un bene per tutti”, ha scritto in uno dei suoi ultimi tweet, in cui tagga anche la ‘collega’ Greta, e la campagna ‘Fridays 4 future’. E Greta, che ora si trova a New York per partecipare a una conferenza sul clima alle Nazioni Unite, dopo aver attraversato l’Atlantico in una barca a vela a emissioni zero, oggi ha ritwittato una foto della sua coetanea: Leah si mostra in una delle vie di Kampala, la popolosa capitale ugandese, soffocata dal traffico per mancanza di infrastrutture adeguate e una efficiente rete di trasporti pubblici. Come in molte megalopoli africane, qui sono molto diffusi i ‘boda-boda’, i veloci ed economici moto-taxi che la popolazione usa per spostarsi più rapidamente, ma che inquinano molto. E alle spalle della teenager, oltre alla colonna di auto e camion imbottigliate, è possibile vedere anche un canale di scolo che corre ai bordi della strada.