VIDEO | ‘I Love Gai’, a Venezia la Siae premia i giovani autori

VENEZIA – Dopo il successo dello scorso anno, torna per la sua quarta edizione, in concomitanza con la 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ‘I Love Gai’: il concorso nato nel 2015 da un’iniziativa della Societa’ Italiana degli Autori ed Editori (Siae) in collaborazione con Lightbox e diventato uno dei progetti piu’ importanti a sostegno del nuovo cinema italiano, nonche’ uno tra gli appuntamenti piu’ attesi durante la kermesse veneziana.

Nel periodo della Mostra, infatti, non c’e’ spazio solo per il glam, i registi di fama internazionale e le star di Hollywood e del nostro cinema ma anche per i nuovi autori che si stanno affacciando adesso al mondo dell’industria cinematografica.

Oggi, 30 agosto, le sedici opere finaliste – che spaziano sia nei generi che nelle tematiche e si sono distinte per originalita’ e alta qualita’ di contenuti tra oltre duecento film candidati – vengono presentate al pubblico al Cinema Astra (fino alle 19 con ingresso libero).

I cortometraggi sono stati scelti dal comitato di selezione composto da Marco Dalla Gassa, Andrea Purgatori e Mara Sartore. Questa sera alle 21 all’Hotel Ausonia Hungaria, la giuria dell’iniziativa formata da da Luca Bigazzi, Irene Dionisio e Caterina Guzzanti decretera’ il vincitore di questa edizione. Emozionantissimi ed elettrizzati per questa opportunita’, ecco nel video cosa ci hanno raccontato alcuni dei giovani autori finalisti.