Governo, Silvestri (M5s): “Conte protagonista? Ognuno lo sarà nei suoi ruoli”

ROMA – “Se il protagonista del nuovo esecutivo sarà Conte? Ognuno sarà protagonista per i suoi ruoli. Per la politica del M5S il protagonista è il capo politico Luigi Di Maio, sulle competenze del premier invece è Conte”. Lo ha detto il vicecapogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri, arrivando a Montecitorio, dove è in corso la seconda giornata di consultazioni del premier Conte. L’affermazione di Silvestri è una risposta all’ipotesi, che si fa strada tra i rumors e le ricostruzioni giornalistiche, sul fatto che Conte potrebbe ambire a scegliere una propria squadra di governo, rendendosi autonomo anche dal M5s.

“RUOLO VICEPREMIER? ANCORA NON È MOMENTO DI PARLARNE”

“Il ruolo di vicepremier? Non è ora il momento di parlarne”. Lo ha detto il vicecapogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri, arrivando a Montecitorio.

“NOMI CONTANO QUANDO CI SONO CORRENTI, NON È CASO M5S”

“La durata del governo dipende da tanti fattori. Ora è il momento del contenuto, poi verranno i contenitori. Finché non capisci cosa puoi fare è inutile fare altri discorsi. Bisogna tenere conto della sensibilità di chi vuole sentire le soluzioni e non chi le applica: questo cambia quando ci sono tante correnti, quindi nel caso del M5S il discorso è marginale”. Lo ha detto il vicecapogruppo del M5S alla Camera, Francesco Silvestri, arrivando a Montecitorio.