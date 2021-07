Sao Paulo government announces end of time restrictions from august 17th

By João Marcelo

SAO PAULO – The governor of the state of São Paulo, João Doria, announced on Wednesday, the 28th, the flexibility in the rules of the São Paulo Plan, which allows for a gradual and safe return to activities based on the monitoring of Covid-19 indexes.

According to the new announcement, made during a press conference, the government of São Paulo will end time restrictions as of August 17th. Currently, the entire state is in the transition phase of the São Paulo Plan, which allows operation until 11 pm, with 60% of the establishment’s capacity. This stage began on July 9th and ends this Saturday, the 31st. Between August 1st and 16th, commerce and other economic activities will be able to operate at 80% capacity.

Dória said that the relaxation of quarantine rules in the state will happen thanks to the drop in pandemic indicators in São Paulo. The end of the restrictions from August 17th comes after the government announced, also on Wednesday, the anticipation of the vaccination schedule to apply the first dose in all adults until the 16th. “Still maintaining the use of masks, use of alcohol gel, following the distancing protocols and other personal and collective care protocols, we will already have new operating rules from August 17th,” said the governor.

However, the state of São Paulo should not reach, on this date, the complete immunization of adults, because a large part of the population will have received only the first dose. In addition, the younger ones will have obtained the first application just a few hours before the release of schedules. According to experts, the application of the 2nd dose or the single dose of the vaccine reached only 20.98% of the adult population. For protection to be more effective, a higher percentage of the fully immunized population is needed.

Events with crowds, such as nightclubs, medium and large concerts, sports competitions with the public, among others, remain prohibited throughout the state, with the possibility of reopening subject to the results of model events held under the supervision of health authorities and investigation by the Coronavirus Contingency Center.

SAN PAOLO REVOCA IL COPRIFUOCO DAL 17 AGOSTO

Di João Marcelo

SAN PAOLO DEL BRASILE – Un graduale ritorno in sicurezza alle attività sulla base di un monitoraggio costante della situazione Covid-19: a prometterlo è un piano sotto il segno della flessibilità presentato in settimana dal governatore dello Stato di San Paolo, João Doria.

Una serie di restrizioni, è stato annunciato durante una conferenza stampa, verranno meno il 17 agosto. A oggi nello Stato si applica la fase di transizione del Piano São Paulo, che permette di svolgere attività fino alle 23 con edifici pieni non oltre il 60 per cento della capacità. A partire da domenica si entrerà in una fase diversa, con la possibilità per le attività economiche di operare all’80 per cento.

Dória ha sottolineato che un ammorbidimento delle regole sulle quarantene sarà possibile solo se miglioreranno gli indicatori pandemici. La fine delle restrizioni il 17 agosto coincide con l’annuncio del governo di un’anticipazione del piano di vaccinazione con la prima dose fino al 16. “Mantenendo l’uso delle mascherine, del gel idroalcolico e seguendo i protocolli sul distanziamento e su altre tutele personali e collettive – ha detto il governatore – potremo avere nuove regole operative dal 17 agosto”.

Nello Stato non dovrebbe tuttavia essere raggiunta la completa immunizzazione degli adulti perché una larga parte della popolazione dovrebbe aver ricevuto una sola dose. Inoltre, i più giovani avranno ottenuto la prima dose solo poche ore prima della diffusione del nuovo piano. Secondo gli esperti, a oggi l’immunizzazione completa riguarda solo il 20,98 per cento della popolazione adulta.

Eventi pubblici affollati, ad esempio in nightclub o concerti di media e grandi dimensioni o competizioni sportive con il pubblico restano proibite nello Stato con la possibilità di riaperture sulla base dei risultati di appuntamenti sotto la supervisione delle autorità sanitarie e il monitoraggio del Centro de Contingência do Coronavírus.

GOVERNO DE SÃO PAULO ANUNCIA FIM RESTRIÇÕES DE HORÁRIOS A PARTIR DE 17 DE AGOSTO

Por João Marcelo

SAO PAULO – O governador do estado de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, dia 28, a flexibilização nas regras do Plano São Paulo, que permite o retorno gradual e seguro das atividades a partir do monitoramento dos índices da Covid-19.

De acordo com o novo anúncio, feito durante coletiva de imprensa, o governo paulista acabará com restrições de horários a partir de 17 de agosto. Atualmente, todo o estado encontra-se na fase de transição do Plano São Paulo, que permite funcionamento até as 23h, com 60% da capacidade do estabelecimento. Esta etapa teve início em 9 de julho e se encerra neste sábado, dia 31. Entre os dias 1º e 16 de agosto, comércio e demais atividades econômicas poderão funcionar com 80% da capacidade.

Dória disse que a flexibilização das normas de quarentena no estado vão acontecer graças à queda dos indicadores da pandemia em São Paulo. Já o fim das restrições a partir de 17 de agosto acontecem depois que o governo anunciou, também nesta quarta, a antecipação do calendário de vacinação para aplicar a primeira dose em todos os adultos até o dia 16. “Ainda mantendo o uso de máscara, uso de álcool em gel, seguindo os protocolos de distanciamento e os demais protocolos de cuidados pessoais e coletivos, já estaremos com novas regras de funcionamento a partir do dia 17 de agosto”, disse o governador.

No entanto, o estado de São Paulo não deve atingir, nesta data, a completa imunização dos adultos, porque boa parte da população terá recebido apenas a primeira dose. Além disso, os mais jovens terão obtido a primeira aplicação apenas algumas horas antes da liberação de horários. De acordo com especialistas, a aplicação da 2ª dose ou da dose única da vacina atingiu apenas 20,98% da população adulta. Para que a proteção seja mais eficaz, é necessário um maior percentual da população totalmente imunizada

Eventos com aglomerações, como casas noturnas, shows de médio e grande porte, competições esportivas com público, entre outros continuam proibidos em todo o estado, com possibilidade de reabertura condicionada aos resultados de eventos-modelo realizados sob supervisão das autoridades de saúde e averiguação pelo Centro de Contingência do Coronavírus.