A Capalbio festival del dialogo tra Romagnoli e Siciliano

CAPALBIO (Grosseto) – Cosa faresti nel tempo breve di una giornata o di un attimo, se dovessi scegliere tra due alternative, ognuna critica, ognuna destinata a ridefinire l’idea di te stesso, a cambiare il destino tuo e altrui? È questa la domanda intorno a cui ieri sera a Capalbio Libri hanno dialogato Gabriele Romagnoli e Francesco Siciliano, autore del romanzo Cosa faresti se (Feltrinelli). Le letture sono state curate da Michela Tamburrino.



In seconda serata si è tenuto l’incontro di Capalbio Talks, il nuovo format nato per condividere temi di grande attualità con esperti e protagonisti. L’incontro condotto da Ivana Agostini ha visto come protagonisti, Giulia Rinaldi e Lorenza Pieri nella serata dal titolo ‘Per Gemma tanti bel cose per 93. Un baccio da Niki’: un vero viaggio nella vita e nel mondo complesso e magico che è appartenuto a Niki de Saint Phalle.