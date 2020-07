‘Luca’, il nuovo film Pixar sarà ambientato sulla riviera italiana

ROMA – In attesa di vedere ‘Soul’ sul grande schermo, Pixar Animation Studios ha annunciato la sua prossima uscita cinematografica, ‘Luca‘. Diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (gia’ alla regia di ‘La Luna’) e prodotto da Andrea Warren (che ha lavorato in ‘Lava’ e ‘Cars 3′), la pellicola arrivera’ nei cinema statunitensi il 18 giugno 2021. Al centro del racconto, ambientato in una citta’ di mare della Riviera italiana, la celebrazione dell’amicizia. “Questa e’ una storia profondamente personale, non solo perche’ e’ ambientata nella Riviera dove sono cresciuto, ma perche’ al centro di questo film c’e’ la celebrazione dell’amicizia”, ha dichiarato Casarosa. “Le amicizie infantili spesso- ha continuato il regista- stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in ‘Luca‘. Cosi’, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film raccontera’ un’avventura estiva indimenticabile che cambiera’ radicalmente il protagonista”. L’originale film d’animazione e’ la storia di un ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento e’ minacciato da un segreto profondo: lui in realta’ e’ un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.