Tg Politico Parlamentare, edizione del 30 luglio 2020

OPEN ARMS, PROCESSO PIÙ VICINO PER MATTEO SALVINI

E’ il giorno della verità per Matteo Salvini. Il segretario della Lega non ha i numeri in Senato per evitare il processo nel caso Open Arms, in cui è accusato di aver sequestrato per 19 giorni i 164 migranti salvati dalla nave spagnola. “E’ un processo politico- attacca Salvini- l’unico tribunale è quello del popolo, del voto, delle elezioni”. A difenderlo c’è il centrodestra, mentre maggioranza e Italia Viva sono per il via libera al processo. Proprio Matteo Renzi ha cambiato idea: “Salvini- ha detto nell’aula del Senato- non agì per interesse pubblico”.

STRAGE BOLOGNA, MATTARALLA CHIEDE VERITA’

“Dolore, ricordo, verità”. Sergio Mattarella a Bologna commemora le vittime della strage del 2 agosto 1980 e di quella di Ustica. Prima una tappa alla stazione della città, ferita tragicamente dall’esplosione della bomba neo-fascista. Lì ha deposto una corona di fiori davanti la lapide con i nomi delle vittime. Poi la visita al Museo per la Memoria di Ustica. Sono passati 40 anni da quelle due stragi. “Dobbiamo restare vigili- ha detto il presidente della Repubblica- contro qualsiasi avvisaglia di strategia del terrore”.

IL COVID HA CANCELLATO 600MILA POSTI DI LAVORO

L’emergenza Covid è costata 600mila posti di lavoro. E’ questo il tributo pagato dall’Italia in termine di occupazione. Per l’Istat, che ha certificato questo crollo, a pagare sono soprattutto donne e giovani. A giugno, infatti, il tasso di disoccupazione è risalito all’8,8%. Quello dei giovani tra i 15 e i 24 anni è balzato addirittura al 27,6%, in rialzo di 1,9 punti rispetto al mese precedente. “Le donne stanno pagando un prezzo altissimo a causa della crisi- dice la ministra delle Pari opportunità Elena Bonetti- per invertire la rotta serve la decontribuzione del lavoro femminile”.

RISPARMI CAMERA PER 80 MILIONI, ANDRANNO A SISMA E COVID

Ancora risparmi per la Camera dei Deputati che nel 2020 restituirà 80 milioni di euro allo Stato: 40 a sostegno delle popolazioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017, altri 40 a favore del personale sanitario impegnato in prima linea a fronteggiare gli effetti del contagio da Covid-19. “Il lavoro di razionalizzazione e contenimento della spesa- commenta il presidente della Camera Roberto Fico- ha portato anche quest’anno a risparmi di risorse che saranno destinate a interventi a favore della collettività”. Poi la promessa di Fico: “Da settembre lavoreremo sulla tutela dei collaboratori parlamentari”.