Coronavirus, Rocca (Croce Rossa): “Sono preoccupato, per gli italiani rimozione collettiva”

ROMA – “Sono preoccupato”. Il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, ha esternato il suo stato d’animo rispetto all’abbassamento della soglia di attenzione degli italiani verso il Covid-19, al termine di un evento in cui Croce Rossa ha presentato una “mascherina intelligente” nata dalla collaborazione con l’azienda AccYouRate.

“Vanno rispettate le tre regole base: l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e il distanziamento sociale. Non devono venire meno in questo momento”, ha detto Rocca, secondo il quale il popolo italiano “sta vivendo una rimozione collettiva rispetto al dolore e alla tragedia vissuti tra marzo e aprile. Può accadere, ma è mio dovere e di chi ha delle responsabilità istituzionali ricordare l’importanza del proteggersi perché il virus non è scomparso“.