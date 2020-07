Open Arms, in Senato al via la seduta sul processo a Salvini

ROMA – E’ iniziata in Senato la seduta che vede all’ordine del giorno la votazione sul caso Open Arms. Si tratta della richiesta di autorizzazione a procedere chiesta per Matteo Salvini per il sequestro di persona di 164 migranti soccorsi nel Mediterraneo, il cui sbarco nel porto di Lampedusa fu bloccato da Salvini per 19 giorni.

L’aula del Senato e’ chiamata a confermare o meno la decisione della Giunta delle elezioni che a maggio voto’ per non concedere l’autorizzazione a procedere.

RENZI: VOTEREMO A FAVORE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

“Vi era un interesse costituzionalmente tutelato o un preminente interesse pubblico nella scelta del ministro Salvini di non far sbarcare i migranti, scelta che in parte il presidente del Consiglio avallo’? Secondo me non ci sono”. Lo dice Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando in Senato, dove ragiona: “È corretto dire che c’e’ una responsabilita’ condivisa con tutto il governo, e’ innegabile, ma non e’ l’elemento del contendere. Noi ci accingiamo a votare a favore dell’autorizzazione a procedere: se ci fosse un’autorizzazione a procedere contro l’ex ministro dei Trasporti, anch’egli coinvolto nella gestione dei porti, voteremmo alla stessa maniera, anche per il senatore Toninelli”.