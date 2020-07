VIDEO | Disabilità, il governo in piazza suona i tamburi con i ragazzi di ‘Pizzaut’

ROMA – Concerto improvvisato di percussioni per il governo, in piazza con i ragazzi di PizzAut, la pizzeria itinerante dei ragazzi autistici che oggi fa tappa davanti Montecitorio. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova hanno improvvisato una ‘jam session’ coi tamburi portati in piazza dai ragazzi di PizzAut.

“Una breve pausa dai lavori per andare a salutare in piazza Montecitorio i ragazzi delle associazioni PizzAut, Il Tortellante e Banda Rulli Frulli, tre realtà che si occupano di integrazione sociale e lavorativa di giovani con disabilità e con autismo. Ho gustato i loro buonissimi tortellini, la loro speciale pizza e suonato insieme a loro con strumenti musicali realizzati con il riciclo di materiali usati. Dal governo sempre massima attenzione alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con piccoli e grandi gesti”, dice il premier.

L’intento di ‘Pizzaut’, infatti, e’ quello di sensibilizzare la classe politica e valorizzare l’integrazione sociale e lavorativa di ragazzi con disabilita’ e autismo, che attraverso la loro formazione e l’avviamento al lavoro come pizzaioli, camerieri, pastai e musicisti, dimostrano che un percorso di integrazione e’ possibile.

CONTE ADDENTA PIZZA ‘DPCM’: IL MIGLIORE MAI FATTO

“Devo dire che questo e’ il miglior Dpcm mai fatto“. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte mentre assaggia una pizza prodotta dai ragazzi autistici di PizzAut, che porta proprio il nome ‘DPCM’.