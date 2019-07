INTERNAZIONALE – The end. Le risorse della Terra per il 2019 sono terminate ieri, con un drammatico anticipo. È l’allarme che arriva dall’Earth Overshoot Day, il calcolo del giorno in cui l’umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell’arco dell’anno in corso. Ascoltiamo Alfonso Cauteruccio, presidente di Greenaccord.

SOCIETA’ – Riparo sociale. Al via la distribuzione del cosiddetto “kit caldo” promosso dai volontari del progetto Arca a Milano, Roma e Napoli. L’iniziativa proseguirà per tutta l’estate per aiutare le tante persone che vivono in strada ad affrontare i mesi più afosi dell’anno.

ECONOMIA – La via Emilia. È stato siglato nei giorni scorsi un memorandum tra la Cooperativa sociale Cadiai di Bologna e l’Università coreana, Ina University. L’accordo, della durata di cinque anni, individua gli step necessari per far conoscere il mondo economico sociale dell’Emilia Romagna, in particolare quello cooperativo.

DIRITTI – La favola di Bouba. A Sassari il primo laureato con protezione internazionale. Il servizio di Katia Caravello.

CULTURA – I social media per il terzo settore. È il titolo del volume pubblicato dal Cesvot per la collana Briciole a cura di Stefano Martello e Pietro Citarella. Il libro è pensato anche per i più piccoli e offre tutte le indicazioni per utilizzare i social network e le app di messaggistica in modo efficace e consapevole.

SPORT – Palla al centro. L’Ajax introduce la parità contrattuale tra calciatori e calciatrici. La società di Amsterdam è la prima tra le grandi ad equiparare i tesserati, indipendentemente dal sesso. Questa novità proietta il calcio femminile olandese verso il professionismo, perché l’accordo prevede tra l’altro uguali condizioni su salario minimo, vacanze e assicurazione sanitaria.