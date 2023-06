Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 30 giugno 2023

UE AVANTI COL DATA ACT, TROVATO L’ACCORDO PROVVISORIO

Il Data Act, nuovo regolamento europeo sull’accesso e sull’uso dei dati, fa un importante passo avanti. La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno trovato un accordo politico provvisorio. Manca ora solo l’approvazione formale. Il dispositivo mira a valorizzare la quantità significativa di dati industriali generati soprattutto grazie alla rivoluzione dell’internet delle cose, e a dare un impulso all’economia dei dati dell’Ue sbloccando i dati industriali, ottimizzandone l’accessibilità e l’uso e promuovendo un mercato europeo del cloud competitivo e affidabile. Per il sottosegretario con delega all’Innovazione Alessio Butti, “il regolamento permetterà all’Europa e all’Italia di sfruttare il valore sempre più strategico dei dati”.

SMARTPHONE ALLA GUIDA, SCATTA LA TOLLERANZA ZERO

Pene più dure per chi guida usando lo smartphone. Il nuovo codice della strada, che ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri, prevede non solo la decurtazione dei punti dalla patente ma anche la sospensione. Perchè il 15% degli incidenti- ha spiegato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini- è figlio della distrazione dovuta alle chat e ai Whatsapp”. Lo stop alla licenza di guida per chi viene sorpreso al volante con il cellulare in mano andrà dai 7 ai 15 giorni. La durata della sanzione dipenderà dai punti di cui si è in possesso e quindi dalle violazioni del codice della strada passate.

I TAXI VOLANTI PRONTI A DECOLLARE PER MILANO-CORTINA 2026

I taxi volanti sono pronti a sbarcare nel capoluogo della Lombardia, e lo faranno in occasione dell’appuntamento olimpico di Milano-Cortina. Ad annunciarlo il direttore Sviluppo Infrastrutture Sea Claudio Cuccorese. Durante l’evento sportivo mondiale, per snellire il traffico e decongestionare la città si punta anche sui velivoli ‘eVTOL’, che decollano e atterrano nei vertiporti e sono completamente elettrici. A partire dal 2026 ci potrebbero essere i primi voli sperimentali.

CRESCE LA ‘PIRATERIA’, PRIMA VITTIMA E’ L’AUDIOVISIVO

Nel 2022 ci sono stati circa 345 milioni atti di pirateria nei confronti di contenuti audiovisivi, 30 milioni in più rispetto all’anno precedente. Un ‘incremento spinto soprattutto dal settore dello sport live, che ha fatto registrare un aumento del 26% degli illeciti. Seguono i programmi tv, con un +20% rispetto al 2021 e le serie/fiction, che nell’ultimo anno vedono incrementare gli atti di pirateria del 15%. Stabile il dato sui film, che rimangono il contenuto più piratato col 35% del totale. E’ quanto emerge da un’ indagine Ipsos che conferma anche il primato della pirateria digitale fra le modalità di fruizione: quasi 4 illeciti su 10 infatti sono download o streaming illegali.