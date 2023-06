Ciné 2023, tra gli ospiti attesi Favino, Garrone e Cortellesi

ROMA – Tutto pronto per la XII edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica promossa da Anica, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio, che si terrà a Riccione da martedì 4 luglio fino a venerdì 7. Tra le novità, il programma si arricchisce con Ciné in Città, la sezione rivolta al grande pubblico, con l’allestimento di un’arena in Piazzale Ceccarini, al centro di Riccione, e un palinsesto dal 2 al 7 luglio ricco di anteprime, incontri e appuntamenti con ospiti per i pubblici di tutte le età. Oltre ai registi e agli attori attesi all’interno del Palazzo dei Congressi per presentare i titoli della prossima stagione cinematografica, tra questi Diego Abatantuono e Francesco Patierno per il film ‘Improvvisamente a Natale mi sposo’, secondo capitolo della commedia natalizia che arriverà in sala con Notorious Pictures, saranno tante le personalità del cinema italiano attese a Riccione durante le serate di Ciné in Città, che trasformeranno il centro cittadino in una sala cinematografica a cielo aperto.

CINÉ 2023, FILM IN ARRIVO NELLE SALE

Ciné è il momento di incontro e di mercato dell’industria cinematografica dove vengono presentati in anteprima assoluta, a un pubblico di professionisti del settore, le novità e i titoli in uscita delle principali case di distribuzione che operano in Italia. Ad accompagnare le presentazioni del ‘cinema che verrà’ sono attesi a Riccione numerosi rappresentanti del nostro cinema, che accompagneranno le prime immagini dei film. Mercoledì 5 luglio saranno in sala all’interno della convention di 01 Distribution Edoardo De Angelis e Pierfrancesco Favino per Comandante, Matteo Garrone per Io Capitano, Enrico Brignano per Una commedia pericolosa e Micaela Ramazzotti per il suo esordio alla regia con Felicità.

Nel pomeriggio di mercoledì la convention di Medusa ospiterà Claudio Bisio per la regia di L’ultima volta che siamo stati bambini, Gianluca Ansanelli con gli attori Vincenzo Salemme e Max Tortora per La guerra dei nonni, Neri Parenti insieme al protagonista di Volevo un figlio maschio Enrico Brignano.

Ancora tanti ospiti giovedì 6 luglio all’interno della convention di Vision Distribution durante cui interverranno Massimiliano Bruno, Edoardo Leo e Fabrizio Bentivoglio con I peggiori giorni, Paola Cortellesi ed Emanuela Fanelli per C’è ancora domani, Davide Minnella e Francesco Scianna per Cattiva Coscienza. Sempre giovedì 6 sono attesi all’interno del Palazzo dei Congressi Diego Abatantuono e Francesco Patierno per il film Improvvisamente a Natale mi sposo targato Notorious Pictures.

CINÉ 2023, GLI EVENTI IN PROGRAMMA

A dare il via al ricco palinsesto di appuntamenti per il pubblico in arena domenica 2 luglio sarà la proiezione dell’anteprima di Non ti pago, ultimo film della fortunata trilogia dedicata ad Eduardo De Filippo diretta da Edoardo De Angelis prossimamente in onda su Rai 1, alla presenza di Maria Pia Calzone, Pina Turco e Giovanni Esposito, e il capostruttura editoriale di Rai Fiction Ivan Carlei (Arena Piazzale Ceccarini, ore 21.15).

Si prosegue lunedì 3 con una serata speciale tra musica e cinema, che vedrà protagonisti l’attrice e regista Valentina Cenni insieme a Stefano Bollani, recentemente premiato con il David di Donatello come Miglior compositore per il suo lavoro nel film ‘Il Pataffio’ di Francesco Lagi. La coppia presenterà al pubblico di Riccione il cortometraggio ‘Essere Oro’, che vede Valentina Cenni al suo esordio dietro la macchina da presa e di cui Bollani ha composto la colonna sonora.

CINÉ 2023, L’OMAGGIO A FRANCESCO NUTI

Il programma di Ciné in Città renderà inoltre omaggio a Francesco Nuti, con una serata dedicata all’attore e regista con la proiezione di uno dei suoi film più amati, ‘Io, Chiara e lo Scuro’.

CINÉ 2023, LE CONVENTION

Le convention di Ciné e le presentazioni di listini e reel prenderanno il via nel pomeriggio di martedì 4 luglio, per poi chiudere i lavori venerdì 7 luglio. Non mancheranno come di consueto all’interno del Palazzo dei Congressi momenti di approfondimento e incontri professionali, tra cui il convengo organizzato da Box Office in collaborazione con ANICA e ANEC dal titolo ‘Cinema Italiano: è vera revolution?’, il premio Mina Larocca, riconoscimento assegnato dall’Anica al talento femminile nel settore cinematografico e audiovisivo, l’incontro professionale dal titolo Rough cut and more by Emilia-Romagna Film Commission, con la presentazione di trailer, teaser e pitch delle opere recentemente sostenute dal Fondo Audiovisivo regionale.

Tra i progetti che saranno presenti: Il vento soffia dove vuole (Obiettivo Cinema), l’animazione Arf (Genoma Films) alla presenza del produttore Paolo Rossi e della regista e sceneggiatrice Simona Cornacchia, 100 preludi (Revok) introdotto dalla regista Alessandra Pescetta e del produttore Salvatore Lizzio, Diabolik – Chi sei? (Mompracem) presentato da Pier Giorgio Bellocchio tra gli interpreti e i produttori del film, La seconda vita (Articolture) presentato dal regista Vito Palmieri, La morte è un problema dei vivi (The culture business) alla presenza dei produttori Andrea Romeo e Giulia Moretti, Io e il secco (Nightswim) per cui saranno presenti in sala il regista Gianluca Santoni e gli interpreti Andrea Lattanzi e Francesco Lombardo, la serie Bologna Brigante (Tiroproduzioni) presentata dal regista Giuseppe Martone jr e dal montatore Nicolò Cinti, Il soldato senza nome (Controluce), Al progredire della notte (Meclimone) con la produttrice Elisa Giardini e il regista Davide Montecchi, 50 km all’ora (Colorado film) alla presenza dei produttori Alessandro Usai ed Iginio Straffi, La cosa migliore (Apapaja) alla presenza del produttore Simone Bachini, La Stanza Indaco (Genoma Films) presentato dal produttore Paolo Rossi e dalla regista Marta Miniucchi, Le bambine (Emma Film) presentato dalle registe Valentina e Nicole Bertani, dalla sceneggiatrice Maria Sole Limodio e da Bernardo Barilli.

CINÉ 2023, LE ANTEPRIME

Spazio anche alle anteprime con l’attesissimo ‘Asteroid City’ (martedì 4 luglio ore 19.00), nuovo film di Wes Anderson presentato all’ultimo festival di Cannes e in sala dal 14 settembre per Universal Pictures. Grande spazio anche al cinema italiano con ‘Cattiva Coscienza’ (giovedì 6 luglio ore 18.30) film di Davide Minnella con Francesco Scianna, Filippo Scicchitano, Matilde Gioli e Beatrice Grannò in sala dal 19 luglio per Vision Distribution, e ‘Conversazioni con altre donne’ (mercoledì 5 luglio ore 18.30), pellicola diretta da Filippo Conz con Valentina Lodovini e Francesco Scianna, remake italiano del film ‘Conversations with other women’ con Helena Bonham Carter e Aaron Eckhart che arriverà in sala con Adler Entertainment.

Atteso anche il cast del film ‘Uomini da marciapiede’ (distribuzione Minerva Pictures in collaborazione con Altre Storie), divertente commedia di Francesco Albanese in programma martedì 4 luglio alla presenza di Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Clementino, Cristina Marino (ore 22.00).

Tra le anteprime di Ciné anche ‘Il sapore della felicità’ (Wanted), commedia scritta e diretta da Slony Sow, con Gèrard Depardieu nei panni di uno chef (mercoledì 5 luglio ore 22.00). Le proiezioni previste al Cinepalace e al Palazzo dei Congressi saranno aperte anche al pubblico, previa prenotazione tramite link disponibile a partire da venerdì 30 giugno sulla pagina di Ciné in città (cinegiornate.it/cineincitta).

CINÉ 2023, TORNANO I RAGAZZI DEL GIFFONI

A Ciné 2023 anche il ritorno di CinéCamp – Giffoni a Riccione, la sezione di cinema dedicata ai ragazzi e alle ragazze da tutta Italia, in collaborazione con il Giffoni Film Festival: dal 4 al 7 luglio, attività, laboratori e incontri guidati dagli esperti facilitatori di Giffoni. Anche per i giovani spettatori è previsto un programma ad hoc di proiezioni e anteprime, con tantissimi film tra cui l’anteprima di Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli di Kirk DeMicco, divertente animazione per tutta la famiglia in sala dal 5 luglio con Universal Pictures, e poi ancora tra gli altri ‘Oceania’ di John Musker e Ron Clements, ‘Il ragazzo e la tigre’ di Brando Quilici, ‘Luca’ di Enrico Casarosa o grandi classici come ‘Gremlins’ di Joe Dante. I partecipanti di CinéCamp potranno inoltre frequentare laboratori come quello realizzato in collaborazione con IED Istituto Europeo di Design di Roma sulla produzione dei contenuti per la promozione dei film.

CINÉ 2023, GLI INCONTRI ‘MEET THE STAR’

In programma anche gli incontri ‘Meet the star’ con tanti ospiti: tra questi, Paolo Ruffini, Claudio Bisio e Carolina Crescentini.

A chiudere le proiezioni in arena venerdì 7 luglio un classico senza tempo come Casablanca di Michael Curtiz (Arena Piazzale Ceccarini, ore 21.30). Tutte le proiezioni in Arena Piazzale Ceccarini sono a ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.