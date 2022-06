Ecco Besely, il primo asteroide dal nome malgascio

ROMA – Besely è un minuscolo villaggio di 400 anime nel nord-est del Madagascar, la sede del primo osservatorio astronomico del Paese africano e, adesso, la prima località malgascia a dare il nome a un asteroide. A diffondere la notizia è stata l’associazione di promozione dell’astronomia in Madagascar Haikintana – Astronomy, che gestisce anche l’impianto di osservazione spaziale che si trova nella località malgascia ormai omonima del corpo celeste, in occasione della Giornata mondiale dell’asteroide (Asteroid Day) che dal 2015 si celebra ogni anno il 30 giugno.

L’ASTEROIDE BESELY

L’attribuzione del nome Besely all’asteroide, cinque chilometri di diametro e cinque anni e mezzo di tempo per completare un giro attorno al sole, è avvenuta due settimane fa a opera dell’organismo internazionale preposto, l’Unione Astronomica Internazionale (Iau). Prima di essere ribattezzato come il piccolo villaggio, il corpo celeste, scoperto dall’astronomo francese Alain Maury nel 1998, era individuato tramite un semplice codice di registrazione: 2000AS188. Besely si trova nella cosiddetta fascia principale degli asteroidi, collocata all’incirca fra le orbite di Marte e Giove, quindi fra i 254 e i 750 milioni di chilometri dalla Terra.

L’osservatorio, che ha iniziato a operare il mese scorso, dispone di un telescopio da 35 centimetri di diametro, gestibile anche da remoto tramite computer. Stando a quanto riferito da Haykintana-Astronomy, Besely è stata scelta come sede per l’impianto in quanto località estremamente isolata. Nelle intenzioni dell’organizzazione che lo gestisce, l’osservatorio potrà fornire immagini dello spazio agli scienziati di tutto il mondo ma anche rendere più accessibile l’osservazione dell’universo, a partire dai bambini e dalle scuole.

