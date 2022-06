Palinsesti Mediaset, da Pio e Amedeo a Mai Dire Gol: le novità della nuova stagione

ROMA – Riconferme, novità e qualche addio. Dopo la Rai, anche Mediaset ha presentato i suoi palinsesti per la stagione televisiva 2022-2023. Occhi puntati sulla programmazione di Canale 5, la più ricca dal punto di vista dell’intrattenimento.

LE NOVITÀ DI CANALE 5

Partiamo subito con le novità. Anzi, i ritorni. Dopo uno stop di diversi anni, la Gialappa’s Band torna a grande richiesta con ‘Mai Dire Gol’, uno dei programmi più amati delle reti Mediaset. Pio e Amedeo torneranno a ‘scroccare’ in giro per il mondo nelle tre puntate speciali di Emigratis, che trasloca da Italia 1 a Canale 5. Il duo comico tornerà anche con Felicissima Sera.

Spazio anche ai reality show. Torna anche La Talpa, prodotto da Fascino (la società di Maria De Filippi, ndr), che sarà riproposto in una vesta moderna. Restando in tema reality, confermati L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Quest’ultimo, sempre condotto da Alfonso Signorini e in partenza a settembre, vedrà come opinioniste Sonia Bruganelli, per la sua seconda volta, e Orietta Berti, che sempre sulla rete ammiraglia avrà anche uno show in due serate evento. Paolo Bonolis tornerà in prima serata con una nuova edizione di Ciao Darwin.

Michelle Hunziker torna con il suo ‘Michelle Impossibile’, questa volta per rendere omaggio a tre grandi nomi dello spettacolo. La prima serata del sabato di Canale 5 è ancora di Maria De Filippi con Tu sì que vales, Amici e C’è posta per te. Ci saranno anche nuove fiction su Canale 5, tra cui Viola come il mare, con con Francesca Chillemi e Can Yaman e Il patriarca, con con Claudio Amendola, Antonia Liskova, Giulia Bevilacqua e Primo Reggiani.

I PALINSESTI MEDIASET

Per quanto riguarda il resto dei palinsesti Mediaset, Barbara d’Urso continua ad essere la mattatrice del pomeriggio di Canale 5 con ‘Pomeriggio 5’, mentre La Pupa e il Secchione si prende una pausa dalla programmazione per qualche anno. Torna anche Back to School, ma al posto di Nicola Savino, ci sarà Federica Panicucci alla conduzione. Riconfermati Teo Mammucari e Belen Rodriguez al timone de Le Iene, che, oltre all’appuntamento settimanale, andranno in onda con qualche speciale domenicale dal titolo Inside. Striscia la Notizia torna a settembre, con la conduzione straordinaria di Luca Argentero e Alessandro Siani.

