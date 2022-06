“La Storia” di Morante diventa una serie tv: iniziate le riprese con Germano, Trinca e Mastandrea

ROMA – “La Storia“, grande classico del ‘900 di Elsa Morante diventa una serie tv. Dietro la macchina da presa Francesca Archibugi. Le riprese, che dureranno 22 settimane, sono appena iniziate e si svolgeranno a Roma, nel Lazio e per una settimana a Napoli.

La serie, coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction, è interpretata da Jasmine Trinca nel ruolo di Ida, Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga.



“La Storia” è scritta da Giulia Calenda, Ilaria Macchia, Francesco Piccolo e Francesca Archibugi. Luca Bigazzi firma la fotografia, Ludovica Ferrario la scenografia, i costumi sono curati da Catherine Buyse e Valentina Monticelli.

IL ROMANZO LA STORIA

“La Storia”, pubblicato per la prima volta nel 1974 , è il successo editoriale più importante in Italia tra Il Gattopardo del 1958 e Il nome della Rosa del 1980 ed è stato uno dei romanzi più acclamati e dibattuti del tempo. In un giorno qualsiasi del 1941, la vedova Ida Ramundo, madre di Nino e segretamente di origine ebraica, viene violentata da un soldato dell’esercito tedesco. Dopo il dolore, lo sgomento e la vergogna, Ida scopre di essere incinta e, nove mesi dopo, partorisce in segreto un bambino che verrà amorevolmente soprannominato Useppe. La famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra: Nino decide di partire per il fronte con i fascisti lasciando la madre e il piccolo Useppe a far fronte all’occupazione nazista e ai rastrellamenti in un appartamento nel quartiere romano di San Lorenzo. Nel bombardamento del luglio 1943, Ida perde tutto ed è costretta a sfollare. Da quel momento in poi ogni giorno per lei diventa una lotta per la propria sopravvivenza e per quella del suo bambino.

“Voglio ringraziare gli eredi di Elsa Morante per aver creduto in noi e nel nostro progetto. Ringrazio Rai Fiction, che ci ha accompagnati con grande entusiasmo fin dall’inizio. Francesca Archibugi ha costruito un cast straordinario che impreziosirà la nostra storia. Un ringraziamento speciale a Francesco Piccolo, Giulia Calenda ed Ilaria Macchia, che hanno scritto la sceneggiatura insieme a Francesca Archibugi, per questi 3 anni di duro lavoro”, ha dichiarato Roberto Sessa di Picomedia.

“È stata una decisione semplice e nell’ordine naturale delle cose partecipare con Picomedia e Thalie Images alla realizzazione di una serie tratta da “La Storia” di Elsa Morante. Uno di quei romanzi che mentre restituiscono atmosfera e spirito di in un periodo storico – in questo caso la seconda guerra mondiale e gli anni che la seguono – colgono l’universalità tragica di una condizione umana e consegnano alla letteratura e alla società personaggi e situazioni indimenticabili. Questa densità di contenuti non può che coincidere con i valori della fiction del servizio pubblico ed è il viatico promettente per l’inizio di una grande produzione che, a cominciare dalla regia di Francesca Archibugi e dall’interpretazione di Jasmine Trinca, riunisce professionalità e talenti al più alto livello della qualità dell’audiovisivo italiano”, ha dichiarato Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction.

“Mettere in scena La Storia di Elsa Morante è una gioia e una responsabilità infinite- ha detto Francesca Archibugi-. È uno dei grandi capolavori del Novecento, è il libro che nell’adolescenza mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare raccontare”.

