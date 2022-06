‘Jurassic Beer – Gli Arrancasauri’, a Courmayeur torna l’Arrancabirra

AOSTA – Via libera a dinosauri, uomini delle caverne, clave e quant’altro. “Jurassic Beer – Gli Arrancasauri” è, infatti, il tema scelto per segnare il ritorno dell’Arrancabirra, la gara goliardica con punti ristoro a base di birra che si correrà l’8 ottobre a Courmayeur. Le iscrizioni sono già sold out: in pochissimi giorni l’atteso appuntamento ai piedi del Monte Bianco ha esaurito tutti i 1.300 posti disponibili.

L’ARRANCABIRRA 2022

I protagonisti saranno corridori seri e semiseri provenienti da 11 nazioni, tra cui la Thailandia e la Nuova Zelanda. Vestiti a tema si sfideranno lungo il percorso animato da sei punti ristoro a base di birra. In caso di bel tempo, l’itinerario classico da 18 chilometri con 1.410 metri di dislivello prevede, dopo la partenza dal municipio di Courmayeur, la salita a La Suche, Curru, e Tête de la Tronche, per poi arrivare al Parco Bollino, sempre a Courmayeur. In caso di maltempo, invece, giro ridotto da 13 km su Tirecorne e La Suche. “La decisione sul tracciato verrà presa due giorni prima, in base alle condizioni meteorologiche previste”, fanno sapere gli organizzatori in una nota. Il tempo limite per concludere la gara è di 8 ore.

