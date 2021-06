Incendio nei pressi del Cristo Redentore di Maratea, le fiamme lambiscono le case

POTENZA – I vigili del fuoco di Potenza da ieri sera sono impegnati in un vasto incendio a Maratea. In via Castello in prossimità del Cristo Redentore, scultura posta sulla cima del monte San Biagio, più squadre stanno operando per domare le fiamme. Sul posto dalle prime ore di questa mattina, anche il direttore operazione spegnimento per la richiesta del mezzo aereo appena giunto sul posto da Viggiano. Il fuoco ha lambito diverse abitazioni presenti nell’area interessata, salvaguardate dalle squadre operanti a terra. I vigili del fuoco stanno operando anche con due autopompe, due fuoristrada e un’autovettura per un totale di dodici unità.

Sul posto anche carabinieri e polizia locale.