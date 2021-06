Union Valdôtaine analizza e lancia il piano salute 2022-25

AOSTA – Servono “una riorganizzazione dei servizi alla persona, della sanità e dell’assistenza territoriale“, in particolare “dei servizi dedicati ai nostri anziani come le microcomunità attualizzando e rinforzando il loro servizio”. Lo scrive in una nota il Comité fédéral dell’Union Valdôtaine, esecutivo del partito autonomista storico valdostano.

Il Comité si è riunito per sentire la relazione di Roberto Barmasse, assessore regionale alla Sanità, e di Mauro Lucianaz, sindaco di Arvier, presidente dell’Unité Grand Paradis e coordinatore dei presidenti delle Unité, che hanno illustrato la bozza del nuovo piano socio sanitario della Regione 2022-2025. L’Union aggiunge che è “prioritario ed essenziale, alla luce dei fondi che arriveranno dal Recovery Fund, di attribuire un’attenzione particolare alla politica sanitaria, fondamentale per il benessere di tutti i cittadini valdostani”.