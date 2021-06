Il sindaco di Milano: “Quella della Figc sul Black Lives Matter è una non posizione”

Di Nicolò Rubeis

MILANO – “Non è una posizione, si può essere a favore o contro ma penso si debba avere una posizione“. Non va giù al sindaco di Milano l’atteggiamento ondivago della Figc in merito all’opportunità da parte dei giocatori della nazionale di inginocchiarsi prima delle partite ad Euro2020 per aderire alla campagna antirazzista ‘Black Lives Matter’.

Posizioni di Sala simili, anche se meno nette, a quelle del segretario Pd Enrico Letta. “Mi sembra un po’ semplificativo dire ‘quelli poi giocano a calcio’- afferma Sala, intervistato a margine di un’iniziativa all’Umanitaria di via San Barnaba- tutti noi facciamo un lavoro, ma è chiaro che tra persone visibili è normale cercare di capire se vogliono testimoniare una cosa o no“, dunque “questa loro è una non posizione“.

Intanto, sulla questione arriva la replica del segretario leghista, Matteo Salvini, il quale accusa la sinistra di schierarsi “contro” gli azzurri. “Lasciateli giocare (e speriamo vincere) in pace, che Letta e Sala si occupino di problemi veri, non di inginocchiamenti”, scrive il leader del Carroccio su Twitter.