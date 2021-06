MILANO – Al via al Politecnico di Milano i ‘Digital open days’ per studenti e professionisti di design. Una due giorni, in partenza domani e fino al 2 luglio, che per il secondo anno è organizzata da ‘Poli.design‘, la società consortile del Politecnico di Milano che insieme alla Scuola del Design e al Dipartimento di Design forma il Sistema Design del Politecnico.



L’evento si articolerà in 20 dirette streaming in cui gli interessati potranno ascoltare i direttori scientifici e i coordinatori didattici che, spiegano gli organizzatori, “racconteranno come il design può essere la chiave per guidare giovani creativi, professionisti e imprese verso la creazione di nuovi modelli di sviluppo, attraverso il confronto diretto con il mondo del lavoro e l’analisi dei veri bisogni del mercato”.



I più di 24 percorsi di master che saranno illustrati, promettono da Poli.design, possono essere di interesse “per chi ha un background in design, architettura, ingegneria e in materie umanistiche e che formano professionisti in linea con quanto richiesto dal mercato del lavoro come confermano i dati di placement: più dell’80% dei partecipanti ai master, entro un anno dal termine degli studi, è infatti attivo in studi di progettazione e aziende leader di settore”. Motivo di orgoglio in più per l’ateneo guidato da Ferrucci Resta che lo scorso marzo si è riconfermato quinto tra le migliori università nel mondo e primo in Italia nella categoria ‘Art&design’ secondo il ‘QS World University Ranking by Subject 2021’ (la classifica redatta dall’agenzia Quacquarelli Symonds che valuta gli atenei per aree disciplinari).



Nell’ambito degli open day, fanno sapere inoltre dall’ateneo di piazza Leonardo Da Vinci, sarà possibile richiedere maggiori informazioni su come accedere alle graduatorie delle agevolazioni disponibili oltreché prenotare un colloquio conoscitivo individuale per ricevere consigli sul miglior percorso formativo in linea con i propri obiettivi professionali.