Il centrodestra in piazza a Roma il 4 luglio: ‘Insieme per l’Italia del lavoro’

ROMA – “Insieme per l’Italia del lavoro”: è il titolo della manifestazione del centrodestra organizzata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia in Piazza del Popolo a Roma sabato 4 luglio. L’iniziativa prenderà il via alle ore 10.00. Sarà allestito un palco, verranno rispettate le regole di distanziamento e sarà garantita la diretta dell’iniziativa sui profili social. Saranno presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.