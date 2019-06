Un muro al confine con la Slovenia? Fedriga specifica: “No, barriere nei boschi”

ROMA – “Sulla stampa si sono presi una grande licenza poetica: 243km non sono nemmeno il confine tra Italia e Slovenia”. Così Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, commenta una sua intervista apparsa oggi dove si parla di un muro di 243km tra Italia e Slovenia.



“Abbiamo un confine molto esteso- dice nel corso del programma 1/2h in più- in parte montano e difficilmente valicabile, poi ci sono i boschi carsici del confine triestino che sono facilmente attraversabili. Io dico che dobbiamo far applicare Schengen: i Paesi di confine devono presidiare i confini, che sono confini di tutta Europa. Noi non vogliamo fare muri, ma se non si rispettano le regole, allora si alzano i muri, delle barriere nelle tratte più frequentate”.