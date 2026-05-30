domenica 31 Maggio 2026

Maestro di una scuola elementare arrestato in flagranza per violenza sessuale

L'insegnante arrestato ha circa 30 anni e le indagini su di lui sono partite dopo una serie di segnalazioni

di Marcella PirettiData pubblicazione: 30-5-2026 ore 17:21Ultimo aggiornamento: 30-5-2026 ore 17:51

ROMA – Arrestato in flagranza, a scuola, per abusi sessuali su due bambini: è una vicenda che appare gravissima quella che arriva da un paese della provincia di Milano, dove ieri mattina, 29 maggio, i Carabinieri sono intervenuti, su mandato della Procura, per fermare questo docente molestatore. L’insegnante ha circa 30 anni e la scuola dove sono avvenuti i fatti è una scuola pubblica: l’indagine su di lui è iniziata dopo alcune segnalazioni alle forze dell’ordine. L’intervento di ieri mattina, avvenuto un’ora dopo il suono della campanella e l’inizio delle lezioni, riguarda due bambini, con cui il maestro si trovava quando sono arrivati i Carabinieri. Gli inquirenti però pensano che la situazione sia più grave e che ci siano stati abusi e molestie anche nei confronti di altri quattro bambini.

L’insegnante è accusato di violenza sessuale su più minori: ora gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze ed elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

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