domenica 31 Maggio 2026

Due tragedie in montagna: morti un alpinista 55enne sul Gran Paradiso e un climber 32enne in Val Di Fassa

Un alpinista è precipitato mentre era impegnato in una scalata della parete nord con altri due compagni

di Marcella PirettiData pubblicazione: 30-5-2026 ore 15:31Ultimo aggiornamento: 30-5-2026 ore 17:48

ROMA – Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla parete Nord del Gran Paradiso: è successo questa mattina, mentre stava scalando la paretein cordata con altri due compagni, che sono rimasti illesi. La salma della vittima – cittadino lombardo di 55 anni – è stata recuperata dal Soccorso alpino valdostano (Sagf) e portata a Entreves, frazione di Courmayer. Anche i due compagni, dopo la caduta, sono stati recuperati con il verricello e riportati a valle. Non hanno riportato ferite e non hanno avuto bisogno di cure mediche. Ora le autorità di Entreves cercheranno di ricostruirela dinamica dell’incidente e identificare ufficialmente l’alpinista deceduto.

MORTO UN CLIMBER IN VAL DI FASSA

Un altro incidente mortale, sempre oggi, è avvenuto invece in Val di Fassa sul massiccio delle Pope, dove ha perso la vita un climber di 32 anni, di origini abruzzesi ma residente in Trentino. È precipitato mentre stava scalando in verticale la via ‘Livanos‘. Era il capo cordata ma è scivolato ed è caduto per una trentina di metri, oltrepassando il compagno che lo stava assicurando. Il 32enne è morto dopo aver sbattuto contro le rocce.

(La foto è tratta dalla webcam del Gran Paradiso parete nord)

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