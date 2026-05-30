domenica 31 Maggio 2026

Roland Garros, Cobolli batte Tien e va agli ottavi

Il tennista azzurro ha sconfitto lo statunitense in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3

Data pubblicazione: 30-5-2026 ore 14:09Ultimo aggiornamento: 30-5-2026 ore 14:36

ROMA – Flavio Cobolli ha raggiunto gli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista azzurro ha sconfitto al terzo turno lo statunitense Learner Tien in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 6-3. Per Cobolli si tratterà del secondo ottavo di finale Slam in carriera. Il suo miglior risultato nei major sono i quarti di finale raggiunti a Wimbledon nel 2025.

ROLAND GARROS, COBOLLI: BELLA PARTITA, FELICE PER OTTAVI

“Sono felice”. Detto con il sorriso. La gioia di Flavio Cobolli dopo la qualificazione agli ottavi del Roland Garros. “È la prima volta che vinco un match sul campo centrale di uno Slam- ha aggiunto- ed è bello farlo davanti ai miei amici. Voglio congratularmi anche con Learner Tien per i due turni passati, forse oggi era un po’ stanco…”. E l’azzurro ne ha approfittato, disputando comunque una partita perfetta. “Questa è la miglior superficie per me, ho giocato molto bene”. Adesso negli ottavi Cobolli affronterà un altro statunitense, Zachary Svajda, che ha avuto la meglio al quinto set sull’argentino Francisco Cerundolo.

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