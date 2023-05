Rimini blindata per i concerti di Vasco Rossi: tutte le info su bus, strade chiuse e dove parcheggiare

RIMINI – Per il doppio appuntamento dei fan con Vasco Rossi a Rimini scendono in campo un “esercito” di divise. Il punto lo fa questa mattina il prefetto Rosa Maria Padovano con giunta e vari soggetti coinvolti: giovedì 1 giugno per il soundcheck riservato ai fan club sono più di 60 le unità delle Forze dell’ordine territoriali che saranno impiegate, alle quali si aggiungono più di 50 unità dei Reparti di rinforzo inquadrati. Per la giornata clou del 2 giugno e la data zero del tour sono circa 120 le unità delle Forze dell’ordine territoriali e 80 quelle dei rinforzi inviate dal Dipartimento della Pubblica sicurezza. A cui si aggiungono poi tutti i funzionari che dirigeranno il dispositivo, articolato su tre turni per ciascuna giornata e il consistente apporto della Polizia locale che avrà una media di circa cento unità per giornata. Altri 11 militari della Guardia di finanza effettueranno, inoltre, specifici servizi finalizzati al contrasto alla contraffazione e al bagarinaggio.

Imponente anche il dispositivo sanitario curato dalla Croce rossa italiana e coordinato dal 118, che nella giornata di maggiore criticità prevede: due posti medici avanzati; tre medici con esperienza in area critica; nove infermieri con esperienza in area critica; cinque ambulanze per soccorso; un quad per consentire il raggiungimento sul luogo dell’intervento di un medico o di un infermiere; quindici squadre appiedate.

Anche sul versante della viabilità e della logistica, saranno consistenti i presidi della Polizia stradale e della Polizia municipale nei punti nevralgici, mentre il Comune ha previsto sei aree di parcheggio, quattro delle quali nel raggio di un chilometro di distanza dall’evento. Per il deflusso saranno 26 i cancelli per consentire una buona ripartizione del pubblico.

IL PIANO VIABILITA’ PER I CONCERTI DI VASCO A RIMINI

Il piano della viabilità prevede l’istituzione di una zona rossa in tutte le aree limitrofe all’area del concerto, di una area blu di filtraggio e verifica dei biglietti e di un’area gialla interdetta alla circolazione, dove sarà però possibile far sostare biciclette e monopattini. La circolazione dei veicoli sarà interdetta dalle 14 alle 3 di giovedì 1 giugno e dalle 8 alle 3 di venerdì 2 nell’area ricompresa tra via Tripoli, via Ugo Bassi, via Annibale Fada, via Dalla Chiesa, via Giovanni Fantoni, che saranno percorribili. Velocipedi e monopattini potranno accedere purché condotti a mano. All’interno dell’area potranno accedere i residenti e i veicoli autorizzati.

All’interno dell’area gialla interdetta vietata alla circolazione, sarà creata un’area blu, accessibile da punti di filtraggio solo per chi ha il biglietto. Entrati nell’area blu, delimitata da transenne presidiata dagli steward, sarà poi possibile entrare allo stadio attraverso i punti di ingresso individuati dagli organizzatori dell’evento.

CONCERTI VASCO ROSSI RIMINI, DOVE PARCHEGGIARE

I nuovi parcheggi dedicati, che si aggiungono a quelli della città, sono stati individuati nelle aree “RDS Stadium”, “Centro Commerciale Le Befane”, “Colosseo” “Palacongressi”, “Gros”, “Fantoni”, per un totale di circa 5mila posti auto.

Tutti questi sei parcheggi saranno acquistabili on line grazie alla collaborazione attivata con Parkforfun per il coordinamento della gestione dei parcheggi durante i concerti di Vasco Rossi di giovedì 1 e venerdì 2 giugno 2023. Tramite la piattaforma Parkforfun.com sarà possibile prenotare il proprio posto auto. La piattaforma sarà on line entro la giornata di oggi.

Le aree parcheggio dedicate saranno così suddivise:

Parcheggi auto a tariffa €5,00

• N1 | Palacongressi (1 km di distanza)

• N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

• S1 | Colosseo (2 km di distanza)

• S2 | RDS Stadium (2 km di distanza)

• S3 | GROS (3,5 km di distanza)

• S4 | Le Befane (2,5 km di distanza)

Parcheggio Camper a tariffa €15,00

N2 | Via Fantoni (1 km di distanza)

*I camper potranno sostare solamente durante la notte tra giovedì 1° giugno e venerdì 2

> Parcheggio Bus a tariffa €30,00

S3 | GROS (3,5 km di distanza)

I parcheggi saranno disponibili nei seguenti orari:

• 1° giugno: dalle 8.00 alle 2.00 del giorno successivo

• 2 giugno: dalle 8.00 alle 3.00 del giorno successivo

Al termine del concerto, per la gestione del deflusso pedonale verso i parcheggi “Colosseo” e “Gros” il percorso sarà presidiato e il pubblico verrà indirizzato verso il percorso pedonale dedicato.

Per le persone disabili che devono accedere al concerto è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini” posizionata sul retro del palco.

Per le persone disabili è prevista un’area sosta riservata nel parcheggio pubblico “Ex Damerini” sul retro del palco.

A RIMINI SERVIZIO BUS POTENZIATO PER I CONCERTI DI VASCO ROSSI

Nelle due giornate il trasporto pubblico locale verrà potenziato. In particolare le linee 4 e 11, e il Metromare che sarà prolungato fino alle 3. Le persone che alloggiano negli alberghi sono dunque invitate a non usare l’auto, ma a raggiungere lo stadio a piedi, con biciclette e monopattini in sharing e i mezzi pubblici.

Dalla zona nord – Linea 4

LINEA 4 (San Mauro Mare – Bellaria – Igea Marina – Rimini: fermata stazione FS) ultima corsa da Rimini ore 1.50, frequenza ogni 30 minuti circa

Dalla zona sud – Linea 11

LINEA 11 (Rimini – Riccione) servizio fino alle 2.00 con corse ogni 15 minuti circa

METROMARE

Il servizio METROMARE (Rimini – Riccione) sarà prolungato: servizio fino alle 3.00 corse ogni 30’ (ultima corsa da RN FS 3.00)

Le persone che alloggiano negli alberghi sono invitate a non usare la propria autovettura, ma a raggiungere lo stadio a piedi, tramite le biciclette e i monopattini in sharing e i mezzi pubblici del Metromare e dei bus di linea.