Parte da Rimini il tour negli stadi di Vasco Rossi e il rocker promette sorprese

Foto di Villani

ROMA – È tutto pronto per l’atteso ritorno di Vasco Rossi negli stadi. Il rocker è già a Rimini da dove il tour partirà per poi proseguire in tutta Italia: il 6, 7, 11 e 12 giugno a Bologna, 16 e 17 giugno a Roma, 22 e 23 giugno a Palermo (lo stadio riapre dopo 30 anni di stop dei concerti) e il 28 e 29 giugno a Salerno.

IL DEBUTTO ALLO STADIO ROMEO NERI DI RIMINI

L’1 giugno il Blasco sarà sul palco delo stadio Romeo Neri di Rimini per le ultime prove, a queste potranno assistere i fedelissimi iscritti al fanclub ufficiale. L’indomani andrà in scena la data zero. Un momento di festa per i 30mila attesi e per tutta l’Emilia-Romagna. Alla popolazione promette una serata spensierata e piena di musica: “Ho fiducia nei miei conterranei- ha dichiarato a Il resto del Carlino- siamo gente che non molla mai. Io sto arrivando, noi musicisti possiamo cercare di portare un po’ di gioia ed è quello che faremo tra qualche giorno allo stadio di Rimini”.

28 BRANI IN SCALETTA

E di chi lo ascolta ha detto: “Più che fan li chiamerei il mio popolo per una questione di affinità elettive. Loro mi conoscono, si fidano di me e lo sanno già che vedranno lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo. Ci saranno molte sorprese a cominciare dagli arrangiamenti più asciutti e rock, molte chitarre. Confermata la sezione fiati che diventa l’ anello di congiunzione con il tour dell’anno scorso. I 28 brani scelti in scaletta sono adatti anche al tempo che viviamo. Come nella migliore (e immortale) tradizione del rock, il clima sarà “sax, sex and rock’n roll” e una buona fetta del discorso è rivolta all’altra metà del cielo, le donne. L’obiettivo finale è di portare un po’ di gioia, soprattutto in questi anni così complicati”.

LA MAPPA DELLO STADIO DI RIMINI

Live Nation, l’organizzatore del tour, ha pubblicato la mappa dello stadio Romeo Neri di Rimini. Nell’immagine il dettaglio sugli ingressi. In occasione del concerto di Vasco, nei giorni dell’1 e 2 giugno, il trasporto pubblico locale verrà potenziato. Per tutte le altre info basta cliccare sulla propria data nell’elenco pubblicato da Live Nation.

Orari

15:30

Apertura Cancelli

17:00

Apertura cassa ritiro accrediti

presso Biglietteria – Palazzetto dello Sport (Via Flaminia)



21:00

Inizio concerto