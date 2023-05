Ecco chi è Wisky, il cane di Filippa Lagerback e Daniele Bossari

BOLOGNA – Sono una delle coppie più belle e amate della tv: Filippa Lagerback e Daniele Bossari si sono sposati cinque anni fa, il primo giugno del 2018, ma la loro è una relazione ultraventennale da cui nel 2003 è nata una figlia, Stella. Un vero e proprio colpo di fulmine, ha raccontato Filippa, che ha resistito al tempo e anche alle dure prove che la coppia ha dovuto affrontare. L’ultima in ordine di tempo, il tumore di Daniele, un carcinoma alla gola non operabile: “L’unica via era la chemioterapia e la radioterapia– ha spiegato Bossari-. Ma la scienza e la medicina oggi offrono la possibilità di guarigione e io mi sono affidato ai medici”. E Lagerback, volto noto di Che tempo che fa, ha raccontato al Corriere della Sera come hanno affrontato la terapia: “Quando la tempesta incalza, si lotta meglio in due– ha detto-. Perché l’amore dà forza e la forza, insieme all’ottimismo, sono parte della cura. L’abbiamo affrontata tenendoci per mano”.

Insomma, una famiglia più unita che mai di cui da anni fa parte un componente che conoscono bene i follower della coppia: Whisky, un cocker di 8 anni, spesso protagonista delle foto che Lagerback posta sui social.

E che sia a tutti gli effetti un membro della famiglia lo dimostra il fatto che Whisky fosse in prima fila alle nozze romanticissime dei suoi genitori umani con il ruolo di paggetto.

Per Filippa e Daniele Whisky, che si chiama così per il colore del suo manto che ricorda quello del liquore, è un altro figlio da cui non si separano mai. In un’intervista a Vanity Fair, Lagerback ha raccontato che il cockerino ha un sacco di giochi, peluche e palline, e che viene coccolato continuamente, ricambiando con tantissimo amore.

Whisky ha un rapporto speciale anche con Stella, tanto che quando era più piccola la accompagnava sempre allo scuolabus e ora la accoglie con mille feste in aeroporto quando torna dai suoi viaggi (la ragazza sta facendo attualmente l’Erasmus a New York).

Il cocker non è il primo cane della famiglia Bossari-Lagerback: prima di lui c’era Enzo, un golden retriever che manca molto a Filippa, tanto che l’ex modella svedese è convinta che si sia reincarnato in Whisky: hanno anche lo stesso carattere, dolce, amante delle coccole, affettuoso.

E ovviamente Whisky compare anche nelle foto di famiglia a Natale (accanto a Stella nella prima foto c’è il suo fidanzato, Riccardo).

E a quanto pare nessun posto della casa è precluso a Whisky, letto compreso…

Del resto, come resistere a un musetto del genere? (nella foto, Whisky da cucciolo)

Insomma Whisky riceve, ma porta anche tanto amore in questa famiglia, soprattutto in un momento delicato come questo, in cui, come ha detto lo stesso Bossari, l’amore dei propri cari è fondamentale. In un post di qualche mese fa su Instagram ha raccontato che la sua malattia gli ha fatto rivedere la sua scala dei valori: “Quali sono le vere priorità? La prima è l’amore. L’amore che ho ricevuto dalla mia famiglia e dalle persone a me care”.