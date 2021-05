Messina, madre e figlia impiccate: trovata lettera d’addio

PALERMO – Una lettera con scritto: “Porto Alessandra con me”. A scriverla sarebbe stata Mariolina Nigrelli, la donna di 40 anni trovata impiccata con la figlia, Alessandra Mollica di 14 anni, ieri sera a Santo Stefano di Camastra, in provincia di Messina. A scoprire i corpi è stato il marito della donna, Maurizio Mollica, che ha poi avvertito i carabinieri. Sulla vicenda indaga la procura di Patti, guidata dal procuratore Angelo Cavallo. Il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali.

“Avevo incrociato Mariolina Nigrelli proprio ieri, alle 12:45, al supermercato e nulla lasciava presagire ciò che sarebbe accaduto da lì a poco“. Lo afferma il sindaco di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, al telefono con la Dire, in merito alla tragedia avvenuta nella cittadina del Messinese.

“Alessandra era una ragazzina intelligente, la più brava della classe -racconta Re -, e Mariolina era una donna conosciuta in città. Mi auguro che chiunque possa essere a conoscenza di elementi utili a chiarire cosa sia accaduto si rivolga agli inquirenti”

“La nostra comunità è sconvolta per quanto accaduto”, aggiunge. “Quando accadono fatti come questo bisogna sempre interrogarsi su una responsabilità collettiva. C’era evidentemente una situazione di fragilità, dovuta anche alla pandemia, che non è stata colta in tempo”.