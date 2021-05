Comunali Roma, Gasparri: “Michetti? Partiti non impongano sconosciuti”

ROMA – “Forza Italia è a favore di qualsiasi tipo di candidatura civica o politica, purché sia credibile. Il mio partito ha fatto anche il mio nome che ricorre in tutte le elezioni conunali. Non c’è nessuna imposizione da parte nostra, purché valga anche il contrario: prendere sconosciuti e gettarli in questa impresa è un’ipotesi che noi guardiamo con grande prudenza e dovrebbe essere così per tutti”. Lo ha detto all’agenzia Dire il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, durante una raccolta firme nel quartiere romano di Ponte Milvio.

“Michetti? Mi riferisco a persone che potrebbero apparire non adeguate– ha aggiunto Gasparri- non giudico persone che non conosco ma Roma è Roma, e in quanto tale richiede soluzioni in cui la città possa riconoscersi”, ha concluso Gasparri.