Ue, la mossa di Salvini: “Unire gruppi di centrodestra contro la sinistra”

ROMA – “Questo è il momento per mettere il insieme i tre gruppi alternativi alle sinistre (Id, Ecr e Ppe, ndr) per essere determinanti all’interno del Parlamento europeo“. Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, parlando a Cascais in Portogallo, in occasione della videoconferenza di Id ‘A project for another Europe’.

“Ho proposto- ha spiegato- un altro incontro a giugno, in Italia o in Polonia, invitando le delegazioni più grandi. Spero che nessuno abbia gelosie o chiusure, perché in gioco c’è il futuro dell’Europa”.

“C’è il tema dei vaccini, della sicurezza, dei migranti. Combattere l’immigrazione clandestina si può, ho qualche processo in corso ma andiamo avanti assolutamente tranquilli. C’è poi il tema della famiglia- ha continuato Salvini- e credo che a Bruxelles ci sia bisogno che qualcuno dica di no all’utero in affitto, alle adozioni gay e a qualche altro strano esperimento”.

“I media tratteranno questo come un incontro di estremisti, ma noi stiamo seminando e questo è importante. Possiamo osare ed essere il primo partito e avere almeno 130 parlamentari credo sia impotante”. Bisogna, ha concluso, “ripensare il modo di stare insieme”.