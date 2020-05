VIDEO | Milano, niente mascherine e distanziamento: Sala chiede al prefetto di denunciare i ‘Gilet Arancioni’

ROMA – “Ho chiesto al Prefetto di denunciare gli organizzatori della manifestazione dei cosiddetti ‘gilet arancioni’. Un atto di irresponsabilita’ in una citta’ come Milano che cosi’ faticosamente sta cercando di uscire dalla difficile situazione in cui si trova”. Lo scrive su facebook Beppe Sala, sindaco di Milano, dopo la manifestazione di questa mattina dei ‘gilet arancioni’, capeggiati dal generale Antonio Pappalardo, questa mattina in piazza del Duomo. Alla manifestazione hanno partecipato centinaia di persone, senza rispettare le norme sul distanziamento sociale e, in molti casi, senza indossare le mascherine.



LEGGI ANCHE: Roma, gilet arancioni ed estrema destra in piazza: “Il virus non esiste, governo traditore”