Volevano tirare sassi a prostitute trans, nei guai due 18enni che erano in gira a Rimini

RIMINI – Non è una “bravata” o “un eccesso goliardico”, bensì “una vera e propria spedizione punitiva a mano armata“. Così il presidente di Arcigay Rimini “Alan Turing”, Marco Tonti, bolla l’episodio riportato dalla cronaca locale di Rimini dei due 18enni in gita scolastica fermati dalla Polizia locale subito prima di scagliare pietre con una fionda contro alcune sex worker trans. Uno di loro, peraltro, trovato in possesso di un coltello di 20 centimetri. Tonti ringrazia le Forze dell’ordine, “il cui pronto intervento ha prevenuto un’aggressione ai danni di persone incolpevoli”, ma stigmatizza come “il clima di disprezzo che si respira nella società renda i più giovani estremamente vulnerabili ai messaggi omotransfobici e violenti. Questa cultura d’odio può armare le mani di persone moralmente deboli, incapaci di comprendere la violenza nel suo pieno e drammatico significato”. Come se scagliare sassi contro sex worker trans fosse “meno grave che farlo contro altri passanti.

IL PRESIDENTE DELL’ARCIGAY PARLA DI “LACUNE EDUCATIVE E CLIMA DI ODIO”

“Se questo è il retropensiero di due giovanissimi significa che ci troviamo di fronte a lacune drammatiche nell’educazione, sia scolastica che familiare”. E l’augurio è che la scuola di provenienza, a cui i ragazzi sono stati riaffidati, prenda “provvedimenti seri e, soprattutto, avvii profondi percorsi di sensibilizzazione”. Anche le parole, si rivolge a chi fa informazione e a chi commenta sui social Tonti, sono “pietre scagliate contro persone inermi, ed è per questo che la comunicazione deve curare con massima attenzione il linguaggio”. Le persone trans sono “prima di tutto persone” ed è “fondamentale” utilizzare i termini corretti come “donne trans” o “sex worker trans“. Per “dare dignità alle persone in ogni circostanza”.