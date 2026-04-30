giovedì 30 Aprile 2026

Salvini: “Contributo di 400-500 euro ai genitori che escono di casa dopo separazione”

Salvini annuncia un contributo fra i 400 e i 500 euro al mese per un anno ai genitori che escono di casa dopo essersi separati

di Emanuele NuccitelliData pubblicazione: 30-4-2026 ore 21:39Ultimo aggiornamento: 30-4-2026 ore 21:39

ROMA – “Non fa parte del piano casa ma è legato ad esso: per tre anni, 2026-2027-28, c’è una voce di bilancio dedicata esclusivamente ai genitori separati” che prevede “un sostegno all’affitto per i genitori separati e sono 60 milioni di euro”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri.
“Quello che ho in mente e su cui stiamo mettendo giù i bandi è un contributo fra i 400 e i 500 euro al mese per un anno per genitori che dopo la separazione e un divorzio escono di casa. Con questo intervento contiamo di poter aiutare nel triennio quindicimila genitori separati”, aggiunge Salvini.

LEGGI ANCHE: Padri separati, in Emilia-Romagna non ci saranno aiuti ad hoc. È la parità di genere, bellezza

Leggi anche

Approvato il Piano casa, obiettivo 100 mila nuovi alloggi in 10 anni. Ma anche sgomberi più veloci

di Emanuele Nuccitelli

Editoria, AI e pluralismo, Elisa Giomi contro la segnalazione AgCom alla Ue: “Non sta a noi tutelare gli editori”

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»