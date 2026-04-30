giovedì 30 Aprile 2026

Milano, verdi a nervi tesi con Sala: “Basta Tel Aviv, nuovo odg su interruzione del gemellaggio”

Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini: "Ci aspettiamo sia rispettato come dichiarato dal sindaco"

di Marco SacchettiData pubblicazione: 30-4-2026 ore 18:01Ultimo aggiornamento: 30-4-2026 ore 18:01

MILANO – L’attacco notturno di Israele alla Flotilla tende i nervi dei Verdi milanesi verso il sindaco Beppe Sala. In una nota Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini annunciano che ripresenteranno l’ordine del giorno sull’interruzione del gemellaggio con Tel Aviv che, come già dichiarato dal Sindaco, “ci aspettiamo sia rispettato”. “Addurre la lettera del sindaco di Tel Aviv per non dare seguito a un atto votato dall’aula è, a tutti gli effetti, una forzatura nei confronti del Consiglio”, osservano Cucchiara e Gorini. “Non abbiamo intenzione di lasciare le cose come stanno”, anche perchè “il problema della democrazia interna esiste eccome ed è più ampio della sola vicenda di Tel Aviv. È inutile rammaricarsi del crescere dell’astensione se il ruolo dei rappresentanti eletti viene regolarmente svilito e svuotato di valore”. Cucchiara e Gorini ricordano che “l’indirizzo politico su Tel Aviv, che la Giunta aveva esplicitamente rimesso nelle mani dei consiglieri”, prevedeva “una condizione chiara: la violazione della tregua. Quella condizione si è verificata“.

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