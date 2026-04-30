Tg Politico Parlamentare, l’edizione di giovedì 30 aprile 2026

FLOTILLA. 24 ITALIANI ARRESTATI DA ISRAELE IN ACQUE EUROPEE

Sono 24 gli italiani a bordo della Flotilla diretta a Gaza arrestati dai soldati israeliani. Una ventina le barche che portavano aiuti umanitari assaltate e sequestrate. In tutto sono 175 gli attivisti catturati dai militari di Tel Aviv a poco più di cinquanta miglia da Creta, in acque internazionali di competenza europea. Protesta la Turchia, che definisce l’attacco “un atto di pirateria”. Anche il governo italiano condanna “il sequestro delle imbarcazioni” e Giorgia Meloni chiede “l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati”.

1 MAGGIO. MATTARELLA: “MORTI SUL LAVORO TRIBUTO INACCETTABILE”

“Scelta coraggiosa e lungimirante quella dell’articolo 1 della Costituzione, che definì un insieme denso di valori, nei quali si sono riconosciute tutte le forze e le culture dell’Italia liberata”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso allo stabilimento Piaggio di Pontedera, in provincia di Pisa, in occasione della Festa del lavoro. Una consuetudine ormai consolidata quella di celebrare il 1° maggio nei luoghi rappresentativi del lavoro in Italia, iniziata a Reggio Emilia nel 2023 e proseguita l’anno dopo a Cosenza e a Latina nel 2025. Donne, giovani e sicurezza i temi. Le morti sul lavoro “sono un tributo inaccettabile”, ha sottolineato il presidente.

PATTO DI STABILITÀ UE, IL CENTRODESTRA CHIEDE LA SOSPENSIONE

Via libera del Parlamento al Documento di finanza pubblica. Approvata alla Camera e al Senato la risoluzione di maggioranza che chiede di attivare tutte le iniziative in Europa per “sfruttare la flessibilità” del Patto di stabilità. Una sospensione per tutti i paesi dell’Unione o in alternativa la possibilità di deviare dal percorso della spesa netta concordata con la Commissione, per far fronte al caro energia, come già è possibile per gli investimenti sulla difesa. “Un Paese indebitato non è totalmente libero. La possibilità di spesa- ha detto in aula il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti- dipende da questo vincolo di realtà che non si può ignorare”.

DAL GOVERNO UN NUOVO PIANO CASA: 100 MILA ALLOGGI IN 10 ANNI

Semplificazioni burocratiche e recupero di immobili inagibili per contrastare l’emergenza abitativa. Il governo mette sul tavolo 4 miliardi di euro per un nuovo piano casa. Giorgia Meloni punta a creare oltre 100 mila alloggi popolari a prezzi calmierati entro i prossimi dieci anni. Sul fronte burocratico, via libera alla regolarizzazione delle piccole difformità e a nuovi standard: basteranno 20 metri quadri per i monolocali e soffitti alti 2 metri e 40. L’esecutivo punta anche al recupero dell’edilizia popolare, ovvero alla ristrutturazione di circa 50mila alloggi popolari, oggi inagibili o non utilizzabili.