La Conferenza di Santa Marta si chiude con una prima strategia per superare i combustibili fossili

ROMA – “Il futuro è senza combustibili fossili, sia in ambito energetico che politico”: con queste parole la ministra dell’Ambiente colombiana Irene Vélez Torres ha chiuso i lavori della conferenza internazionale per la ‘Transizione verso l’abbandono dei combustibili fossili’ che dal 24 al 29 aprile si è svolta a Santa Marta, nel nord della Colombia.

Ben 56 i Paesi che hanno partecipato a questa prima edizione, organizzata da Colombia e Paesi Bassi, che secondo Vélez Torres vuole essere “il momento in cui l’ambizione si trasforma in azione”, per favorire “una svolta storica”, ossia l’abbandono graduale delle tradizionali fonti di energia – come petrolio, gas e carbone – per dare impulso alle fonti rinnovabili e alternative, decarbonizzando al tempo stesso i commerci. La piattaforma internazionale si è tenuta tra l’altro in un momento di grande sofferenza sui mercati energetici tradizionali, con la guerra in Medio oriente e la crisi di Hormuz che hanno rivelato una volta di più quanto può costare la dipendenza da questo tipo di risorse.

Al termine delle sei giornate di incontri sono stati fissati alcuni obiettivi pratici, tra cui la creazione di un gruppo di scienziati incaricato di pianificare la graduale eliminazione dei combustibili fossili, e lo sviluppo da parte di ciascun Paese di una road map nazionale per la transizione energetica e l’analisi degli aspetti finanziari che la ostacolano, come il debito oppure i sussidi ai combustibili fossili.

PROSSIMO APPUNTAMENTO A TUVALU, IL PAESE PIU’ PICCOLO CHE STA FINENDO SOTT’ACQUA

Il punto su questi obiettivi concreti verrà fatto a Tuvalu, uno stato insulare polinesiano nell’Oceano Pacifico, che co-organizzerà la prossima conferenza insieme all’Irlanda. L’obiettivo di questo secondo appuntamento – la cui data non è ancora stata fissata – potrebbe essere anche la definizione di un accordo giuridicamente vincolate per mettere in pratica quelle azioni.

Di tale accordo si è discusso nel corso della conferenza in Colombia ma, come accaduto anche durante le varie Conferenze sul clima promosse dall’Onu (Cop), vari Paesi si sono detti contrari, poiché restii a rinunciare ai combustibili fossili per il loro sviluppo industriale. Tuttavia, Alexandre Naulot, responsabile delle attività di sensibilizzazione a livello europeo per il Trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, si è detto ottimista: “Ci auguriamo che Tuvalu, insieme agli altri 17 Paesi partecipanti ai negoziati, si ponga la questione di un nuovo trattato al centro di questa conferenza”.

La scelta di Tuvalu però non è casuale: questa piccola nazione di appena 10mila abitanti su nove atolli e un’area di 26 chilometri quadrati – meno della Città del Vaticano o di San Marino – è gravemente minacciata dall’innalzamento dei mari, uno dei fenomeni legati al riscaldamento climatico. La Nasa ha calcolato che negli ultimi 30 anni, il livello a Tuvalu è aumentato di 15 metri. Metà dell’arcipelago rischia quindi di finire sott’acqua entro il 2050 e di scomparire definitivamente entro il 2100.

Il Paese divenne celebre quando in occasione della Cop26 di Glasgow del 2021, il ministro degli Esteri di Tuvalu inviò un video messaggio da un palco collocato direttamente nel mare: con l’acqua fino alle ginocchia, in completo giacca e cravatta e le bandiere dell’isola e dell’Onu alle spalle, Simon Kofe chiese solidarietà alla comunità internazionale per porre un freno al fenomeno, salvando il suo Paese.

A cinque anni da quell’appello non molto è cambiato. Alcune aree sono già inabitabili e così l’emigrazione dei residenti è cominciata. Dal 2023, il governo ha avviato anche il primo meccanismo di esodo programmato al mondo con visti concordati con l’Australia, a cui ha fatto domanda oltre l’80% della popolazione già nel primo anno.