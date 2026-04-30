Dire Podcast | I principali appuntamenti della settimana alla Camera dei deputati

ROMA – L’economia del Mediterraneo, i poteri per Roma capitale e il Documento di finanza pubblica. Settimana intensa alla Camera. Ripercorriamola.

L’Italia è un molo nel Mediterraneo, ma spesso ce ne dimentichiamo. Alla Camera arriva il sì definitivo al ddl Mare: 149 voti per una ‘costituzione del blu’. L’obiettivo della maggioranza è mettere ordine tra i troppi uffici che se ne occupano. Nasce il Cipom, un super-comitato per coordinare tutto, dai porti alla nuova frontiera dei fondali, un asset strategico per cavi e risorse. Ma non tutti brindano. Cinquestelle e Avs hanno votato ‘no’, definendo la legge una scatola vuota senza investimenti reali; il Pd ha scelto l’astensione, criticando l’eccessivo accentramento di poteri.

Dalle onde del mare ai monumenti della città eterna. La Camera ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale per dare più poteri a Roma capitale. L’obiettivo è modificare l’articolo 114 della Carta per trasformare Roma in una sorta di ‘regione’, con autonomia legislativa su trasporti, commercio e turismo. Ma in aula il clima è stato teso: la riforma è stata votata solo dal centrodestra, mentre il Pd che governa Roma con il sindaco Roberto Gualtieri si è astenuto. Fratelli d’Italia ha accusato il partito di Elly Schlein di guardare a “interessi di bottega”, mentre il Pd ha replicato che senza fondi certi la riforma è solo propaganda. Una posizione che ha irritato Giorgia Meloni: “E’ impossibile accogliere l’appello a fare riforme condivise- ha detto la premier- se poi è lo stesso Pd a non votarle”.

Giovedì la Camera, in contemporanea col Senato, ha votato il Dfp, il Documento di finanza pubblica. Se il nome suona nuovo è perché, con le ultime regole europee, abbiamo detto addio al vecchio Def. La differenza non è una semplice lettera: il Dfp non guarda più solo all’anno che verrà, ma traccia una rotta di medio termine, tra i quattro e i sette anni, per rassicurare l’Europa sulla tenuta dei nostri conti. Serve a dire a Bruxelles: ecco come intendiamo spendere i soldi e come ridurremo il debito nel lungo periodo senza affogare la crescita. In aula, il ministro Giancarlo Giorgetti ha scelto la linea del realismo: con una crescita ferma allo 0,6% e il debito zavorrato dai vecchi bonus edilizi, i margini sono minimi. L’obiettivo resta quello di far scendere il deficit sotto la soglia del 3% entro il prossimo anno per uscire dalla procedura d’infrazione europea nel 2027. Un percorso a tappe forzate dove ogni decimale conta.

In aula tutto secondo copione. La maggioranza rivendica la serietà dei conti, mentre le opposizioni bocciano il documento parlando di un’economia paralizzata. Insomma, un passaggio parlamentare che conferma quanto sia stretto il sentiero tra le richieste di Bruxelles e le promesse elettorali.