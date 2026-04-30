Tg Commissioni, edizione del 30 aprile 2026

VIA LIBERA DFP IN COMMISSIONE BILANCIO, POI OK CAMERA

La commissione Bilancio della Camera nella seduta di mercoledì ha dato il via libera al Documento di finanza pubblica 2026 votando il mandato al relatore, Andrea Mascaretti di FdI, a riferire in Aula. Il Dfp è stato illustrato da Giancarlo Giorgetti nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, che si è svolta martedì. Il ministro dell’Economia ha difeso il lavoro del governo per aver “ridotto significativamente il deficit senza ricorrere a manovre restrittive”. Poi non ha escluso l’attivazione della clausola nazionale prevista dal Patto di Stabilità Ue per far fronte al caro energia con uno scostamento di bilancio.

PROCURATORE ROMA: INCREDULI A NOTIZIA DELMASTRO CON I CAROCCIA

Prima l’incredulità, poi la conferma arrivata dai documenti. Davanti alla commissione parlamentare antimafia, il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha ricostruito le fasi iniziali dell’indagine sulla società “Le 5 forchette” per la gestione di un ristorante a Roma, di cui in passato ha avuto delle quote anche l’ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro. Al centro dell’indagine ci sono Mauro Caroccia e la figlia Miriam: quest’ultima, azionista della società, è accusata di aver trasferito nella Srl proventi delle attività illecite del clan Senese. “La prima impressione è stata quella di sorridere” e “abbiamo pensato a un’omonimia”. Dopo nuovi accertamenti, però, “siamo stati costretti a prendere atto che non c’erano dubbi”, ha raccontato il procuratore.

ORLANDI-GREGORI, ‘MAI ESISTITA LA TRATTA DELLE BIANCHE’

La cosiddetta “tratta delle bianche”, il fenomeno delle presunte scomparse di 177 ragazze a Roma nei primi anni Ottanta, non è in realtà mai esistita dal momento che tutte sono state identificate. È una delle conclusioni contenute nella prima relazione della commissione bicamerale di inchiesta sui casi di Mirella Gregori e di Emanuela Orlandi. La “tratta delle bianche” era una pista seguita in passato, ma è risultata infondata in quanto, come si legge nel documento, nessuna di quelle ragazze che si assumeva sparite è stata rapita o uccisa. Si trattava, piuttosto, di allontanamenti volontari. Dalle verifiche è emerso come tutte siano state poi successivamente rintracciate. I casi di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi restano invece avvolti nel mistero.

L. ELETTORALE. CASELLATI: 70 AUDIZIONI, SUI TEMPI NO CERTEZZE

I tempi per l’approvazione della legge elettorale “li determina il Parlamento e poi abbiamo una settantina di audizioni”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati, interpellata dall’agenzia Dire. Mercoledì in commissione Affari costituzionali a Montecitorio le prime audizioni di esperti e professori, giovedì è toccato al tema del voto dei fuori sede. “Non sono io che determino chiaramente i tempi – ha ribadito la ministra – a meno che si acceleri o qualcuno rinunci a qualcosa…”. Poi ha riferito che il presidente della commissione Nazario Pagano vorrebbe finire le audizioni entro maggio.