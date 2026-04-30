Cosa vedere a Brindisi e dintorni in 3 giorni: la guida

ROMA – Brindisi è una di quelle città che in molti attraversano senza fermarsi davvero. Eppure il suo profilo storico, il rapporto strettissimo con il mare e la posizione geografica la rendono molto più di un semplice punto di transito verso altre località pugliesi. Per secoli è stata la “Porta d’Oriente”, uno snodo naturale fra l’Italia e il Mediterraneo orientale, e ancora oggi conserva questa vocazione di città di frontiera, di approdo e di partenza. In 72 ore, organizzando bene gli spostamenti, è possibile costruire un itinerario che unisce il centro storico, la costa protetta del Salento settentrionale e alcuni dei borghi più interessanti dell’entroterra brindisino e della Valle d’Itria.

Il punto di forza di Brindisi, infatti, è duplice. Da una parte offre un patrimonio urbano che racconta il suo passato romano, medievale e marittimo; dall’altra si trova in una posizione strategica per raggiungere in poco tempo aree naturalistiche di grande pregio, spiagge adriatiche e centri storici bianchi e luminosi come Ostuni. È proprio questa combinazione a rendere la città un ottimo hub per un viaggio breve ma intenso in Puglia.

GIORNO 1: BRINDISI, IL MARE, ROMA E LA MEMORIA DEI PELLEGRINI

Il primo giorno va dedicato interamente a Brindisi, perché la città si comprende bene solo

camminandola con lentezza, seguendo il rapporto continuo fra il porto e il centro storico. Il

simbolo più noto resta quello delle Colonne Romane, considerate il segno monumentale

della conclusione della Via Appia e ancora oggi uno dei riferimenti più forti dell’identità

cittadina. Da qui il racconto urbano di Brindisi si apre naturalmente verso il Lungomare

Regina Margherita, che non è soltanto una passeggiata elegante affacciata sull’acqua, ma

anche il luogo in cui si percepisce meglio la natura portuale della città.

Brindisi ha un passo diverso rispetto ad altre città pugliesi più esposte al turismo di massa. È

meno immediata, più sobria, ma proprio per questo sa sorprendere. Il lungomare permette di

cogliere la città nella sua forma più autentica: quella di un centro affacciato su uno dei porti

naturali più importanti dell’Adriatico, dove la dimensione marittima non è un fondale

scenografico, ma una struttura profonda della vita urbana.



La tappa più affascinante della giornata è però il Tempio di San Giovanni al Sepolcro, uno

dei monumenti più singolari di Brindisi. Il Comune e i canali turistici locali lo descrivono come

una struttura di forma circolare, strettamente legata ai rapporti storici con la Terra Santa e

concepita come replica della Rotonda del Santo Sepolcro di Gerusalemme. È il luogo che

più di ogni altro racconta la Brindisi dei pellegrini, dei crociati e dei viaggiatori diretti verso

Oriente.



In una giornata ben costruita, il centro storico può essere vissuto senza fretta, alternando i

grandi simboli cittadini a soste nei vicoli e nelle piazze più raccolte. È un inizio ideale perché

mette subito a fuoco il senso del viaggio: Brindisi non come semplice porta d’accesso ad

altro, ma come città con una propria voce, fatta di pietra chiara, memoria romana e aperture

sul mare.

GIORNO2: TORRE GUACETO E OSTUNI, TRA NATURA PROTETTA E ARCHITETTURA BIANCA

Il secondo giorno è quello in cui Brindisi mostra con chiarezza il suo vantaggio geografico. In

meno di un’ora si passa dal centro urbano a una delle aree protette più preziose della costa

pugliese, la Riserva Naturale di Torre Guaceto, che comprende sia la riserva terrestre sia

l’area marina protetta. Il sito ufficiale la presenta come una destinazione fortemente orientata

alla tutela ambientale e al turismo sostenibile, con regole precise di fruizione e un’attenzione

costante all’equilibrio fra visitatori e ecosistema.



Torre Guaceto è il luogo giusto per cambiare ritmo dopo la giornata urbana. Qui il viaggio

diventa più lento, più essenziale, più legato al paesaggio. Il mare, la macchia mediterranea, i

cammini costieri e la sensazione di trovarsi in uno spazio protetto restituiscono un volto

molto diverso della Puglia adriatica. La riserva, inoltre, resta accessibile dall’alba al tramonto

anche nei periodi in cui alcuni servizi stagionali non sono attivi, dettaglio utile per

organizzare la visita fuori dall’alta stagione.



Dopo la parentesi naturale, la prosecuzione perfetta è Ostuni, il celebre borgo bianco che

rappresenta uno dei punti più scenografici della Valle d’Itria allargata. Ostuni funziona bene

in questo itinerario perché introduce un secondo registro del paesaggio pugliese: non più il

rapporto diretto con il litorale, ma la dimensione collinare, il tessuto di case imbiancate, le

salite, i vicoli e le vedute ampie sulla piana degli ulivi e verso il mare. I canali del turismo

pugliese la presentano stabilmente come una delle località più rappresentative dell’area

brindisina e della fascia compresa tra l’Adriatico e l’entroterra.



Visitare Torre Guaceto e Ostuni nella stessa giornata ha senso proprio perché i due luoghi si

completano. Da un lato c’è la Puglia della tutela ambientale e del silenzio; dall’altro quella

più iconica, costruita sul candore dell’architettura e sulla fotogenia del borgo. Insieme dimostrano quanto Brindisi sia davvero un punto strategico per muoversi fra costa e interno

senza disperdere tempo prezioso.

GIORNO 3: MESAGNE OPPURE LA COSTA ADRIATICA PIU’ QUIETA

Il terzo giorno può essere costruito in due modi, a seconda del taglio che volete dare al viaggio. La scelta più interessante per chi cerca un completamento culturale è Mesagne, cittadina dall’identità forte, sempre più valorizzata anche sul piano turistico. Il suo centro storico e il Castello Normanno Svevo rappresentano il cuore della visita: il Comune lo descrive come un luogo centrale per la vita culturale locale, mentre i portali turistici regionali lo raccontano come un maniero imponente, capace di narrare le trasformazioni della città attraverso i secoli.

Mesagne è una meta molto adatta a chi, in 72 ore, vuole vedere una Puglia meno scontata. Non ha l’immediatezza cartolina di altre località più note, ma possiede una misura urbana gradevole, un patrimonio storico leggibile e una dimensione autentica che la rende perfetta come escursione di mezza o intera giornata da Brindisi. È anche una buona risposta all’idea, ancora troppo diffusa, che la provincia brindisina serva solo a raggiungere altrove.

L’alternativa, per chi preferisce chiudere il viaggio con una giornata più distesa, è dedicarsi alle spiagge incontaminate della costa adriatica nei dintorni di Brindisi, tornando eventualmente verso l’area di Torre Guaceto o scegliendo altri tratti litoranei meno urbanizzati. In questo caso il terzo giorno diventa una sorta di decantazione del viaggio: meno monumenti, più orizzonte, più tempo per assorbire la dimensione marina di questo angolo di Puglia. La presenza della riserva e di una costa ancora in parte protetta rende questa opzione particolarmente coerente con un itinerario breve ma ben bilanciato.

PERCHÈ BRINDISI è UN HUB STRATEGICO E NON SOLO UNA TAPPA DI PASSAGGIO

La vera sorpresa di questo itinerario è che, una volta messa al centro, Brindisi funziona

molto bene come base. In tre giorni riesce a tenere insieme più anime: quella storica e

portuale del capoluogo, quella naturalistica della costa, quella più elegante e scenografica

dei borghi dell’interno. È una città meno “urlata” di altre mete pugliesi, ma proprio per questo

adatta a chi cerca un viaggio più equilibrato, dove gli spostamenti non divorano il tempo

della visita.

LA LIBERTA’ DI MOVIMENTO FA DAVVERO LA DIFFERENZA

C’è però un elemento pratico decisivo. Un itinerario come questo funziona bene solo se si ha la possibilità di muoversi con rapidità fra città, riserve naturali e borghi dell’entroterra. I collegamenti pubblici esistono, ma quando il tempo a disposizione è limitato possono rendere più rigida la scansione delle giornate, soprattutto se si vogliono combinare località diverse nello stesso giorno. I portali turistici regionali dedicano infatti sezioni specifiche ai diversi mezzi di trasporto disponibili in Puglia, segno che la pianificazione degli spostamenti è parte integrante dell’esperienza di viaggio.



In questo contesto, il noleggio auto diventa la scelta più logica per ottimizzare davvero le

72 ore. Non si tratta solo di comodità, ma di qualità del viaggio: avere un mezzo proprio

consente di uscire da Brindisi al mattino senza vincoli, fermarsi dove il paesaggio lo merita e

costruire giornate più fluide tra Torre Guaceto, Ostuni, Mesagne o la costa adriatica. Per

questo, quando si pianifica il soggiorno, ha senso scegliere l’auto a noleggio più adatta

alle vostre esigenze con una compagnia affidabile, così da trasformare Brindisi non in

una tappa intermedia, ma nel centro operativo di un piccolo grande viaggio pugliese.