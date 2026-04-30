Tg Hi Tech, edizione del 30 aprile 2026

‘IL MONDO NUOVO’: TORNA A TORINO IL FESTIVAL DIGITALE POPOLARE

L’1 e 2 ottobre Torino ospita la quinta edizione del Festival Digitale Popolare, intitolata ‘Il mondo nuovo’. Promosso dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della Città di Torino, il Festival accende i riflettori su come tecnologia e trasformazione digitale stiano ridefinendo equilibri globali, economici e democratici. È un luogo aperto per confrontarsi sui temi principali di oggi e di domani. Giovedì 1° ottobre spazio a sovranità tecnologica, autonomia europea e piattaforme globali. Venerdì 2, in piazza San Carlo, mattina su algoritmi e Ia nella vita quotidiana, pomeriggio con la Gen Z sui nuovi linguaggi digitali come podcast e community. Tutto il giorno, il celebre Igloo del Festival farà da spazio interattivo per sperimentare Ia e tecnologie, rendendole accessibili a tutti.

DEEPFAKE, LA MINACCIA DEI VOCALI FALSI: POLITECNICO MILANO LI COMBATTE COSÌ

Il Politecnico di Milano scende in campo contro i deepfake, contenuti digitali falsi, con due progetti europei finanziati dal Pnrr: Ff4all e Fun-Media. Il primo ha analizzato la generazione di immagini e video sintetici realistici, studiando tecniche che trasformano contenuti reali in falsi perfetti, complicando l’analisi forense. I ricercatori hanno creato quindi strumenti per rilevare volti sintetici, combinando geometria 3D e caratteristiche strutturali, resistenti a compressioni ed editing. Fun-Media si concentra invece sui deepfake vocali, sviluppando architetture basate su modelli che uniscono sistemi specializzati per rilevare falsi anche da tecniche generative mai viste prima, offrendo flessibilità in scenari complessi. Questi risultati puntano a tecnologie affidabili anche per tutelare l’informazione digitale, contrastare la disinformazione e proteggere gli utenti.

DATI SATELLITARI E IA PER MONITORAGGIO ISOLA DI VULCANO

Un nuovo studio dedicato all’isola di Vulcano introduce un approccio rivoluzionario grazie all’intelligenza artificiale, integrando dati satellitari con misure acquisite a terra per migliorare il monitoraggio del sistema idrotermale, ovvero l’insieme di acqua, vapore e gas presenti nel sottosuolo. Coordinato dall’Ingv in collaborazione con il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, lo studio ha analizzato i dati dal 2016 al 2024 ottenuti dai satelliti combinandoli con le temperature delle fumarole della rete Ingv al Cratere La Fossa. I risultati dimostrano che l’AI applicata ai dati satellitari supporta l’analisi delle variazioni termiche superficiali, individuando cambiamenti legati all’attività idrotermale e aprendo la strada a sistemi di sorveglianza più avanzati per l’individuazione precoce di instabilità.

TRASPORTI, AL VIA HYDROGEN VALLEY DA 35 MLN IN ALTO ADIGE

Entro l’estate l’Alto Adige inaugurerà ‘Hydrogen Adige Valley’, progetto hi-tech italiano da 35 milioni di euro Pnrr che lancia l’Italia tra i leader europei della mobilità a idrogeno verde e che si pone l’obiettivo di muovere autobus di linea senza inquinare. Sasa, Alperia e Provincia di Bolzano uniscono fotovoltaico da 1,5 MW, con 1,89 GWh annui, a un impianto di elettrolisi da 2 MW a Bolzano sud per produrre 430 kg di idrogeno puro al giorno, rifornendo le stazioni a Bolzano e Merano. Sasa alimenterà oltre 30 autobus zero emissioni, tra cui 13 ibridi con cella combustibile e batteria per tratte come Bolzano-Merano fino a 400 km giornalieri. I pannelli solari installati direttamente sul parcheggio bus evitano il consumo di nuovo suolo e preparano ricariche elettriche per una flotta di 100 veicoli entro il 2030.