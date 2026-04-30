SiliconDev entra nel capitale di SirtLife Corporation e sostiene un nuovo progetto di nutrigenomica

ROMA – Il gruppo SiliconDev, guidato da Stefano Valore, annuncia il proprio ingresso nel capitale della società americana SirtLife Corporation, realtà attiva nell’ambito della nutraceutica avanzata, della longevità e della prevenzione personalizzata, affiancando inoltre lo sviluppo di un progetto di genetica avanzata ad alto contenuto innovativo orientato alla medicina predittiva.

L’operazione rappresenta un investimento strategico in una piattaforma integrata che punta a connettere ricerca scientifica, tecnologie applicate alla salute, medicina predittiva, nutraceutica di nuova generazione e analisi genetica avanzata. Il progetto si inserisce in uno scenario internazionale in cui la personalizzazione dei percorsi di prevenzione e il crescente utilizzo di biomarcatori, dati biologici e profili genetici stanno ridefinendo il rapporto tra salute, diagnosi precoce e qualità della vita.

SIRTLIFE: LONGEVITÀ, NUTRACEUTICA E MEDICINA PREDITTIVA

SirtLife Corporation sviluppa soluzioni nutraceutiche innovative orientate alla longevità sana, al supporto dei processi cellulari e alla prevenzione dei meccanismi degenerativi connessi all’invecchiamento. Il razionale scientifico della società si fonda sull’interazione tra stress ossidativo, infiammazione, metabolismo cellulare, protezione mitocondriale e regolazione di pathways biologici collegati alla salute sistemica.

Tra gli assi di ricerca e sviluppo della società rientrano anche approcci avanzati legati al glutatione, considerato uno dei principali sistemi di difesa antiossidante endogena dell’organismo, con potenziali applicazioni nel mantenimento dell’omeostasi redox, nei processi di detossificazione e nel supporto della funzionalità cellulare.

Accanto alla nutraceutica, il progetto guarda alla costruzione di un’infrastruttura più ampia di medicina predittiva e preventiva, in cui i dati biologici e genetici possano contribuire, in futuro, a una migliore