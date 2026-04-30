giovedì 30 Aprile 2026

La mini-tregua Putin per garantire un “tranquillo” Giorno della Vittoria. Zelensky non ci casca

L'annuncio di Trump non convince l'Ucraina: "Di che si tratta davvero?". Per la prima volta da quasi vent’anni, la parata sulla Piazza Rossa andrà in scena senza mezzi militari"

Data pubblicazione: 30-4-2026 ore 11:24Ultimo aggiornamento: 30-4-2026 ore 12:08

ROMA – Zelensky alza il sopracciglio e chiede spiegazioni. Altro che tregua: prima capire di cosa si sta parlando. Il presidente ucraino ha replicato a distanza alle dichiarazioni di Trump dopo la telefonata con Putin, scegliendo la linea più diretta possibile: chiarire, subito, cosa c’è davvero dentro la proposta russa di “cessate il fuoco”.

In un messaggio sui social, il presidente ucraino ha spiegato di aver dato mandato al suo team di mettersi in contatto con l’entourage del presidente americano per ottenere dettagli concreti. “L’Ucraina cerca la pace e sta facendo tutto il necessario sul piano diplomatico per chiudere questa guerra in modo definitivo. Chiariremo esattamente di cosa si tratta: poche ore di sicurezza per una parata a Mosca o qualcosa di più?”

La stoccata non è casuale. A Mosca, infatti, si prepara un 9 maggio in tono minore. Per la prima volta da quasi vent’anni, la parata del Giorno della Vittoria sulla Piazza Rossa andrà in scena senza mezzi militari. Niente carri armati, niente sistemi missilistici, niente esibizione muscolare. Una scelta ufficialmente legata alla “situazione operativa”, ma che sa tanto di prudenza forzata. Il timore, neanche troppo velato, è quello di attacchi a lungo raggio da parte di droni ucraini. Il Cremlino ha parlato apertamente di “attività terroristica ucraina” per giustificare il cambio di programma. Nel frattempo, fuori anche i cadetti delle scuole militari e degli istituti giovanili.

Zelensky rilancia e sposta il baricentro del discorso. Nessuna tregua cosmetica: “La nostra proposta è un cessate il fuoco a lungo termine, con garanzie reali di sicurezza per la popolazione e una pace duratura. L’Ucraina è pronta a lavorare per questi obiettivi in qualsiasi forma dignitosa ed efficace”.

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