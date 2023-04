VIDEO | Lo scudetto non c’è ancora, ma a Napoli scattano le prove generali della festa

di Elisa Manacorda e Mario Piccirillo

NAPOLI – La matematica non ha ancora assegnato lo scudetto al Napoli dopo il pareggio al Maradona con la Salernitana, ma la città inizia con i festeggiamenti. Cori, fumogeni, bandiere e musica accompagnano la folla lungo via Scarlatti e via Luca Giordano, al Vomero, in attesa che si sbrogli il puzzle della vittoria aritmetica, forse già mercoledì sera.

IL NAPOLI PUÒ VINCERE LO SCUDETTO GIÀ MERCOLEDÌ SERA

L’equazione che riporta lo scudetto a Napoli dopo 33 anni passa da due a tre incognite. Il Napoli non fa più la corsa aritmetica solo sulla Lazio, ma anche sulla Juve. Calcoli alla mano al Napoli mancano solo due punti al titolo matematico. La Lazio è a quota 61 punti e al massimo può arrivare a quota 79.

La Juve ha una partita in meno (quella di stasera a Bologna) e ha 59 punti: se vincesse potrebbe puntare agli 80 punti. Il Napoli ha già 79 punti. La squadra di Spalletti, dunque, vincendo a Udine giovedì sera sarebbe certa del titolo. Ma potrebbe anche vincere “in contumacia” mercoledì se la Juve non vincesse stasera e poi contro il Lecce, e la Lazio non battesse il Sassuolo. Il Napoli inoltre vincerebbe lo scudetto anche con un pareggio a Udine, se la Juve non vincesse una delle due partite che deve ancora disputare.